Las firmas textiles de Taiwán muestran sus novedades en la ISPO Munich Online el 1 y 4 de febrero

TAIPEI, 28 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- La COVID-19 ha llevado a una pérdida de vida dramática en el mundo, presentando un reto sin precedentes en términos de salud pública y economía. Como respuesta a la situación en marcha en Europa, ISPO Munich, principal feria comercial de deportes, ha pasado su edición de 2021 para que se celebre por completo de forma online del 1 al 5 de febrero. Como principales proveedores textiles funcionales en el mundo y socios cercanos de ISPO Munich, la Taiwan Textile Federation, junto a firmas de prestigio como BenQ Materials, Chia Her, Eclat, Grand Textile, U-Long y Singtex han decidido participar en este festival online para mostrar sus apoyos.

Con el fin de ayudar a la industria textil de Taiwán a avanzar sus esfuerzos de expansión del mercado mundial, contando con el apoyo de la Bureau of Foreign Trade, la Taiwan Textile Federation (TTF) ha organizado un evento de streaming en directo de dos días en ISPO Munich Online para mostrar a la industria textil global cómo las firmas textiles de Taiwán pueden ayudar al mundo a capear esta pandemia con innovación y sostenibilidad.

(1 de febrero a las 12 PM CET): Textiles creativos de la nueva normalidad con el lanzamiento de nuevos productos online:

Chia Her Industrial Co., Ltd. [http://www.chgtex.com/en/index.aspx] produce telas de rendimiento y equipamiento de protección médica para la nueva normalidad.

Singtex Industrial Co., Ltd. [http://www.singtex.com/en-global/], con STORMFLEECE(TM), creado con residuos de café que son respetuosos con el medio ambiente y con las altas prestaciones.

-U-Long High Tech Textile Co., Ltd. [https://www.u-long.com/en/], con HYPERBREEZE(TM), que ofrece una excelente permeabilidad del aire y la humedad al tiempo que su tela REPARO se auto-arregla.

San Fang Chemical Co., Ltd. [https://www.sanfang.com/en] especializada en mascarillas certificadas por la FDA y tejidos de aislamiento que son esenciales en esta época.

(4 de febrero a las 12 PM CET): Innovaciones textiles sostenibles con el lanzamiento de nuevos productos online:

Eclat Textile Co., Ltd. [http://www.eclat.com.tw/en/], con AEROJAQ(TM), que usa la estructura de malla para conseguir una mejor ventilación y aspecto a la vez que la tela SOFTFORM proporciona calidez en el invierno.

BenQ Materials Corporation [http://www.benqmaterials.com/], con membrana nanoporosa XPORE®, que proporciona resistencia al agua y resistencia al viento sin utilizar PFCs o PTFE.

Grand Textile Co., Ltd. [http://www.grandtextile.com/] con su nueva fábrica de ahorro energético en Vietnam y su tecnología de tinte COLOR MAX® que ahorra agua y que muestra su compromiso con la sostenibilidad.

Zig Sheng Industrial Co., Ltd. [http://www.zigsheng.com/en_page/index.asp] produce tejidos de las redes de pesca utilizadas para hacer que nuestro planeta sea mejor a nivel medioambiental.

https://mma.prnewswire.com/media/1428561/image_5010540_10721... [https://mma.prnewswire.com/media/1428561/image_5010540_10721...]

Los eventos de streaming online se celebrarán por medio del Textile Export Promotion Project (TEPP) de la TTF en el canal oficial de YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCGmgq8-wLs_fjeiZZ4WBWrQ/] los días 1 y 4 de febrero a las 12:00 PM CET, vea a estas firmas textiles de Taiwán trabajar para llevar los impactos positivos sociales y medioambientales en la industria textil.

*Si desea más información, visite la página web del proyecto TEPP: http://export.textiles.org.tw/en/ [http://export.textiles.org.tw/en/]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1428561/image_5010540_10721... [https://mma.prnewswire.com/media/1428561/image_5010540_10721...]

CONTACTO: CONTACTO: Michael Chang, tc_chang@textiles.org.tw,+886-2-2341-7251-#2342