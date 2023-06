First Digital Group impulsa la innovación de activos digitales con el lanzamiento de su nueva moneda

(Información remitida por la empresa firmante)

- First Digital Group está impulsando la innovación de activos digitales con el lanzamiento de su nueva moneda estable FDUSD, uniendo la estabilidad con la innovación para revolucionar el panorama financiero global existente

HONG KONG, 1 de junio de 2023/PRNewswire/ -- First Digital, el custodio calificado líder en Asia y la compañía fiduciaria registrada, con sede en Hong Kong, se complace en anunciar la introducción de una nueva moneda estable, First Digital USD ("FDUSD"). Emitida por FD121 Limited (bajo la marca "First Digital Labs"), la moneda estable está destinada a estar respaldada en una proporción de 1:1 por un dólar estadounidense o un activo de valor razonable equivalente, mantenido en cuentas de instituciones financieras reguladas en Asia.

El lanzamiento de una nueva moneda estable vinculada a dólares estadounidenses ofrece diversificación de las que ya están en circulación y actualmente dominan el mercado. Las monedas estables brindan una mayor estabilidad, una forma de remesa, una protección contra los legisladores del banco central que buscan influir en sus monedas nacionales y una forma económica de acceder a los servicios financieros en un momento de mayor volatilidad en el sistema financiero global actual.

FDUSD será emitido por FD121 Limited, que es una subsidiaria de la compañía fiduciaria First Digital Limited. El enfoque de First Digital se mantiene firme en fomentar la transparencia y la confianza. FDUSD ofrece a los usuarios una moneda digital confiable destinada a reducir la volatilidad en el mercado de criptomonedas, mejorar la eficiencia de las transacciones financieras al reducir los costes de transacción y ofrecer transacciones más rápidas y seguras. FDUSD es una moneda estable programable, capaz de permitir la ejecución de contratos financieros, servicios de depósito en garantía y seguros sin intermediarios.

First Digital Trust Limited, como empresa fiduciaria registrada en virtud de la Ordenanza de Fideicomisarios (Cap. 29, Leyes de Hong Kong), tiene el mandato de custodiar todas las reservas de FDUSD en cuentas separadas (es decir, no mezclar las reservas de FDUSD con otros activos de First Digital Trust Limited) y en efectivo o activos de alta liquidez. Esta estructura garantiza que los titulares de FDUSD puedan confiar en el respaldo 1:1 de los tokens y la capacidad de canjear sus monedas estables.

Una de las ventajas clave de las nuevas monedas estables es su naturaleza canjeable. FDUSD está respaldado por reservas de alta calidad: efectivo y equivalentes de efectivo, lo que significa que los usuarios pueden canjear sus tokens FDUSD por su valor equivalente en dólares estadounidenses. Esta característica proporciona seguridad a las reservas de monedas estables y los usuarios pueden confiar en que FDUSD siempre está respaldado 1:1. Esto subraya el compromiso de First Digital de operar de manera transparente y segura, brindando a los usuarios una mayor confianza en la estabilidad y legitimidad de las monedas estables.

Vincent Chok, consejero delegado de First Digital, comentó: "Estoy encantado de enfatizar la importancia de este hito al presentar FDUSD al mundo. El lanzamiento de esta moneda estable representa un gran paso adelante en nuestra misión de proporcionar una moneda digital segura y eficiente que se pueden integrar a la perfección en las transacciones diarias. La transparencia y la supervisión sólida son primordiales para generar confianza en las monedas estables y, a su vez, la adopción de esta innovadora tecnología de cadena de bloques, especialmente en un momento en que la estabilidad en el sistema financiero tradicional es incierta. En el futuro, los inversores, minorista e institucional buscarán previsibilidad, razón por la cual se conceptualizó FDUSD. First Digital está totalmente comprometido con el cumplimiento normativo para establecer un nuevo estándar de legitimidad en el espacio".

El compromiso de First Digital con la transparencia garantiza que todos los aspectos de FDUSD, y cualquier moneda estable futura que se lance, estarán abiertos al escrutinio. First Digital Labs trabajará en estrecha colaboración con las autoridades reguladoras locales y extranjeras para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables actuales y futuros, y First Digital Labs participará en la configuración de su evolución, incluida la configuración de cualquier régimen regulatorio que FDUSD y/o First Digital puede caer en el futuro previsible. Al fomentar una relación de colaboración con organismos gubernamentales e instituciones financieras en el país y en el extranjero, esperamos establecer un nuevo estándar de estabilidad y confianza en el espacio de la moneda digital.

Con esta innovadora solución de moneda estable respaldada por tecnología avanzada, el objetivo es proporcionar una alternativa segura y confiable que brinde tranquilidad y, al mismo tiempo, tenga un impacto positivo en el mundo de las finanzas.

El contenido de este comunicado de prensa debe leerse junto con el Whitepaper de FDUSD Stablecoin, el Acuerdo de usuario de la cuenta FD121, los Términos de FDD, la Política de privacidad y los Factores de riesgo de FDD.

Acerca de First Digital

First Digital Trust Limited es un custodio totalmente calificado y una compañía fiduciaria con licencia, con sede en Hong Kong, que presta servicios a una base de clientes internacionales. Establecido en 2019, First Digital es el socio fiduciario polifacético con visión de futuro de Asia, que cierra la brecha entre los mundos financieros tradicional y digital y utiliza tecnología para tokenizar, custodiar, comercializar y liquidar activos.

Con más de tres décadas de experiencia, First Digital Trust Limited proporciona experiencia y soluciones innovadoras a través de un conjunto completo y personalizado de servicios fiduciarios para ayudar a sus socios a prepararse para el futuro. Esto incluye servicios de estructuración, custodia, nómina, custodia y administración. First Digital fue nombrado uno de los gigantes emergentes líderes de Hong Kong en el Informe 2022 de "Gigantes emergentes en Asia Pacífico" de KPMG y HSBC.

Para obtener más información sobre First Digital y su infraestructura y productos regulados, visite www.1stdigital.com

Para obtener más información sobre la oferta de moneda estable lanzada recientemente por First Digital, visite firstdigitallabs.com

CONTACTO: Media@1stdigital.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2089498/FDT_RGB_HORIZONTAL_DARK_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/first-digital-group-impulsa-la-innovacion-de-activos-digitales-con-el-lanzamiento-de-su-nueva-moneda-301840257.html