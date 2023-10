(Información remitida por la empresa firmante)

-FirstElement Fuel amplía su red de reabastecimiento de hidrógeno True Zero al abrir su estación número 41 en Oakland, California

FirstElement Fuel, líder mundial en soluciones de repostaje de hidrógeno, abre su última estación minorista de alta capacidad, comienza a poner en marcha una estación de camiones pesados de usos múltiples cerca del puerto de Oakland y comienza la construcción de una nueva estación en Redwood City, CA.

IRVINE, Calif., 19 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. ("FEF" o la "Compañía") anunció hoy la apertura pública de una nueva estación minorista de hidrógeno de alta capacidad en Oakland, CA, ampliando su red de hidrógeno True Zero a 41 ubicaciones minoristas totalmente públicas. La nueva estación de hidrógeno, que utiliza el diseño patentado de FEF, tiene 4 dispensadores capaces de proporcionar simultáneamente llenado estándar de H70 con una capacidad de 1600 kilogramos por día (o el equivalente a repostar 450 automóviles propulsados por hidrógeno por día), lo que la convierte en la estación minorista de hidrógeno de mayor rendimiento del mundo. La estación de Oakland representa la novena estación de alto rendimiento instalada y operada por FEF.

FEF superó muchos desafíos para desarrollar, permitir y abrir la estación, que fue financiada en parte por fondos de subvenciones de la Comisión de Energía de California (la "CEC"), en una comunidad desfavorecida (DAC). Un objetivo importante tanto para la FEF como para la CEC es facilitar las inversiones en estaciones de servicio de hidrógeno en diversas comunidades y brindar acceso al servicio de repostaje de hidrógeno a personas de todos los orígenes económicos.

FEF también está poniendo en marcha su estación de hidrógeno para camiones pesados de usos múltiples cerca del puerto de Oakland (la "estación de usos múltiples de Oakland") y está iniciando la construcción de una nueva estación de hidrógeno minorista en Redwood City, CA.

"El mundo se enfrenta hoy a muchos desafíos, pero nos mantenemos centrados y disciplinados para lograr nuestra misión de acelerar el acceso al reabastecimiento de hidrógeno", dijo Joel Ewanick, fundador y consejero delegado de FEF. "Y eso se debe a que el transporte impulsado por hidrógeno desempeñará en última instancia un papel enorme en la lucha contra el mayor desafío al que se enfrenta el mundo: el calentamiento global."

Una vez operativa, la estación de usos múltiples de Oakland, que también utiliza el diseño patentado de FEF, será la estación de reabastecimiento de hidrógeno para camiones de servicio pesado más grande del mundo con capacidad para manejar vehículospropulsados por hidrógeno de servicio pesado, mediano y ligero. La estación es parte de una asociación pública y privada en la que Hyundai Motor Company suministrará 30 camiones XCIENT Fuel Cell, el mayor despliegue de vehículos propulsados por hidrógeno Clase 8 en los EE.UU. El proyecto, titulado NorCAL ZERO, fue financiado conjuntamente por la Comisión de Energía de California. (CEC) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y está siendo administrado por el Centro para el Transporte y el Medio Ambiente (CTE). FEF ha diseñado la estación, que está a punto de completarse, con una arquitectura única que tendrá una capacidad de 18.000 kilogramos por día (suficiente para llenar hasta 200 camiones pesados y 400 vehículos ligeros por día) y la convertirá en la primera estación en el mundo para implementar componentes y protocolos de llenado rápido capaces de llenar un camión con 80 kilogramos de hidrógeno en menos de 10 minutos.

La última estación minorista de FEF en comenzar la construcción se encuentra en Redwood City, CA, y cuenta con el apoyo en parte de una subvención de la Comisión de Energía de California. La estación de Redwood City añadirá una nueva ubicación de repostaje con 4 surtidores a la red de repostaje de hidrógeno de California y se convertirá en la estación de hidrógeno número 42 de FEF.

Acerca de FirstElement Fuel Inc. FirstElement Fuel Inc. (FEF o la "Compañía") es una empresa con sede en California establecida en 2013 para proporcionar hidrógeno minorista seguro y confiable a clientes de vehículos propulsados por hidrógeno. La Compañía es líder mundial en soluciones para estaciones de servicio de hidrógeno, con instalaciones en Irvine, Santa Ana y Livermore, CA. FEF tiene 41 estaciones minoristas de servicio ligero en toda California y está desarrollando una red de estaciones para dar servicio a camiones pesados propulsados por hidrógeno, comenzando con la primera estación de servicio de alto flujo del mundo en Oakland, CA, como parte de un proyecto conjunto con California Air Resources Board y la Comisión de Energía de California. Durante los últimos 10 años desde la fundación de FEF, la Compañía se ha asociado con organizaciones públicas como la Comisión de Energía de California, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía y el Distrito Municipal de Gestión de la Calidad del Aire de Sacramento, que también han proporcionado fondos. Las asociaciones privadas incluyen aquellas con Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, el Banco Japonés de Cooperación Internacional, Nikisso Company y Air Liquide., todas las cuales han proporcionado fondos a FEF para lograr la visión de un futuro de transporte sin emisiones.

