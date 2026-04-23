Fisher & Paykel presenta Nature--Ritual en EuroCucina 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Fisher & Paykel presenta Nature—Ritual en EuroCucina 2026, transformando las rutinas cotidianas en rituales atemporales

MILÁN, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fisher & Paykel, la marca de electrodomésticos de lujo de Aotearoa Nueva Zelanda y parte de la cartera global de Haier Group, ha presentado Nature—Ritual en EuroCucina en Milán.

La instalación inmersiva de 450 m presenta la colección de vanguardia de la marca en un entorno escultórico inspirado en los paisajes elementales de Nueva Zelanda. Su esencia radica en una idea simple: un diseño cuidado puede transformar las rutinas en rituales significativos.

En toda la colección Nature—Ritual, los electrodomésticos se presentan no como objetos aislados, sino como parte de una arquitectura de la vida, lo que expresa el enfoque de Fisher & Paykel hacia el lujo centrado en la vida, donde la expresión del diseño, la inteligencia del producto y el rendimiento se unen para realzar la vida en el hogar.

Nature—Ritual también presenta la evolución del estilo minimalista de Fisher & Paykel: una expresión refinada del minimalismo en vidrio negro o gris, definida por superficies lisas, espacios perimetrales mínimos alrededor de los electrodomésticos y detalles cuidadosamente resueltos. Presente en la cocina, el cuidado de los tejidos y el lenguaje arquitectónico general de la instalación, refleja el compromiso de la marca de apoyar a arquitectos y diseñadores que buscan crear espacios con una resolución y un diseño impecables.

Daniel Witten-Hannah, consejero delegado de Fisher & Paykel, afirma que la exposición refleja el origen, la visión y la ambición de la empresa en el escenario global de Milán.

"Nature—Ritual expresa nuestra convicción de que el mejor diseño está conectado con el lugar, moldeado por las necesidades humanas y resuelto con claridad".

"Gracias a una integración perfecta, una tecnología inteligente y materiales de excelente calidad, refleja nuestra convicción de que los productos diseñados para la vida reducen las fricciones, estimulan los sentidos y transforman las rutinas cotidianas en rituales en el hogar".

La dirección creativa de Nature—Ritual y de todos los elementos escultóricos corrió a cargo de Dean Poole, de Alt Group, con el diseño de la exposición a cargo de Calvi Brambilla and Partners en Milán.

Concebida como un oasis de calma en medio de la intensidad de EuroCucina, la instalación reúne formas monolíticas, electrodomésticos perfectamente integrados y un entorno sensorial por capas envuelto en un manto que recuerda a un bosque.

Poole describe Nature—Ritual como una expresión de la visión del mundo de Fisher & Paykel.

"Destila las cualidades de un bosque virgen y una profunda comprensión de la vida en el hogar en un minimalismo cálido y táctil, expresado a través de tan solo dos materiales".

"No se trata simplemente de una exposición de electrodomésticos, sino de una exploración del diseño centrado en la vida que muestra cómo la naturaleza, los materiales elementales y el comportamiento humano se unen para dar un mayor significado a nuestra forma de vida", afirmó Poole.

Desde el exterior, Nature—Ritual se presenta como una forma monolítica de textura sutil. A través de aberturas cuidadosamente enmarcadas, los visitantes vislumbran por primera vez un interior envuelto en vegetación.

En el interior, se despliegan cuatro escenarios, cada uno creado con tōtara —una madera autóctona de Nueva Zelanda— y basalto volcánico. Elementos cerámicos personalizados del artista Aaron Scythe, junto con el canto de los pájaros, aromas, luz y una cortina de bosque retroiluminada de alta resolución, crean un ambiente totalmente inmersivo.

En toda la exposición, los electrodomésticos de la colección State of the Art de Fisher & Paykel se integran en cuatro escenarios y cinco esculturas de productos como herramientas escultóricas de alto rendimiento para el hogar.

Cuatro escenarios:

Experiencia del té

En la entrada, los visitantes son recibidos con té, un gesto universal de hospitalidad. El té kawakawa, asociado con el bienestar, se prepara suavemente sobre una monumental losa de piedra calentada por inducción y se sirve en recipientes de cerámica hechos a mano junto a una escultura que se eleva cuatro metros hasta el techo.

Producto destacado: Hornos de la Serie 11 de Fisher & Paykel, de 60 cm y estilo minimalista, galardonados con el premio Red Dot "Lo mejor de lo mejor", presentados en marcos de madera de tōtara tallada.

La cocina como monolito

Presenta la cocina como una presencia arquitectónica singular, con superficies talladas en madera de tōtara y formas de basalto que enmarcan soluciones integradas a la perfección para el cuidado de alimentos y vinos. Una placa de inducción modular se integra a la perfección con la superficie de basalto, y los lavavajillas DishDrawer™ con frentes de piedra de 20 mm presentan la cocina como una composición de diseño unificada, en lugar de una colección de piezas.

Producto destacado: El debut en Milán del horno de estilo minimalista de 30 pulgadas de la Serie 11 de Fisher & Paykel con función de vapor asistido.

Experiencia vinícola

Inspirada en las formas curvas y talladas del tōtara, la Wine Experience ilustra el potencial de la arquitectura para la conservación y la cata de vinos en el hogar. Las vinotecas en columna, perfectamente integradas y con control preciso de la temperatura y modos de cata, realzan la experiencia de conservación y servicio.

Producto destacado: Vinoteca de columna integrada Serie 11 de 61 cm, la pieza clave de la bodega arquitectónica.

Experiencia en el cuidado de telas

El debut en Milán del nuevo ecosistema minimalista para el cuidado de tejidos de Fisher & Paykel supone un cambio radical en el cuidado de las prendas. Diseñado como una extensión del guardarropa de lujo, los tratamientos específicos para cada fibra, el cuidado con vapor y las tecnologías de detección inteligente preservan el estado de las prendas más preciadas. Una prenda creada por encargo de la diseñadora Claudia Li completa la instalación.

Producto destacado: El armario para el cuidado de telas de estilo minimalista de la Serie 11 es el accesorio definitivo para cualquier guardarropa de moda. Está diseñado con superficies de vidrio lisas y acabados refinados que se integran a la perfección en el hogar, aportando una estética arquitectónica sofisticada a los espacios de cuidado de telas.

En toda la colección Nature—Ritual, State of the Art Collection, se muestra el enfoque de Fisher & Paykel hacia la integración perfecta, la planificación modular y el dominio de la temperatura.

Cada electrodoméstico está construido sobre plataformas de producto avanzadas que combinan tecnología de sensores con profundos conocimientos de la ciencia de los alimentos y las fibras para controlar con precisión los sistemas mecánicos que determinan el rendimiento y los resultados.

Como marca prémium dentro de la cartera global de electrodomésticos del Grupo Haier, la sólida presencia de Fisher & Paykel refleja el compromiso del grupo con un estilo de vida de alta gama y experiencias de vida centradas en el usuario. Esta visión se ve reforzada por la presencia de Haier en la Semana del Diseño de Milán, donde una experiencia inmersiva de seis zonas combina diseño, tecnología adaptativa y ecosistemas inteligentes, situando a los visitantes en el centro de la vida conectada.

En este espacio de exposición, una zona exclusiva para socios invita a los visitantes a un entorno multisensorial e inmersivo. Mediante actividades interactivas inspiradas en las colaboraciones de Haier con clubes de fútbol de primer nivel —el Liverpool Football Club y el Paris Saint-Germain—, el espacio da vida a la búsqueda compartida de la excelencia, el rendimiento y la innovación, a la vez que transmite una experiencia de estilo de vida prémium inspirada en los campeones.

Desde que se estableció en Europa en la década de 1990, Haier ha mejorado continuamente su oferta de estilo de vida prémium y ahora opera en más de 45 mercados de la región. Comprometida con la creación de experiencias de vida superiores mediante un diseño vanguardista y ecosistemas inteligentes, Haier sigue dedicada a dar forma al futuro de la vida conectada de alta gama para consumidores de todo el mundo.

Para obtener más información:Visite el sitio web oficial: Haier | Fisher & Paykel

Descubra la última colección de Fisher & Paykel en la exposición Nature—Ritual:EuroCucina, Hall 4P, Stand D34 en Salone del Mobile. Milán.

Exprimente las soluciones innovadoras de Haier en:Spazio Bergognone 26, SUPERSTUDIO MAXI y EuroCucina, Arrex Stand ("Technology by Haier").

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