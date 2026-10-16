La fisioterapia busca ganar espacio en salud mental para ayudar a tratar la ansiedad y la depresión - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comun

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre.- La fisioterapia puede desempeñar un papel complementario en el tratamiento de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, aunque sus aplicaciones en este ámbito siguen siendo poco conocidas. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) reclama una mayor integración de estos profesionales en los equipos asistenciales, destacando los beneficios del ejercicio terapéutico para mejorar el bienestar físico y psicológico de los pacientes.

La reivindicación coincide con el Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre, y pone el foco en una disciplina habitualmente asociada a la recuperación de lesiones musculares, pero que también interviene en trastornos psiquiátricos y alteraciones relacionadas con el estrés.

El ejercicio terapéutico como herramienta frente a la depresión

La fisioterapia en salud mental comprende intervenciones dirigidas a personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, alteraciones de la personalidad y conductas adictivas.

Entre sus principales herramientas figura el ejercicio terapéutico, cuya eficacia para reducir determinados síntomas depresivos y ansiosos ha sido estudiada en diferentes investigaciones. Una revisión publicada en The BMJ en 2024, basada en 218 estudios y más de 14.000 participantes, identificó beneficios del ejercicio físico sobre los síntomas de depresión.

El CPFCM también señala que algunas investigaciones han observado reducciones de síntomas ansiosos próximas al 20-25%, aunque estos resultados dependen de las características de cada intervención y población estudiada.

Una mayor presencia en los equipos de salud mental

Para visibilizar esta especialidad, el Colegio ha difundido un vídeo grabado en el Hospital Universitario José Germain de Leganés, con la participación de la fisioterapeuta Patricia Serranos, que acerca esta vertiente profesional a la población.

La institución considera necesario reforzar el conocimiento de estas intervenciones entre ciudadanos, universidades y responsables sanitarios, así como favorecer la participación de fisioterapeutas en la atención multidisciplinar.

La reivindicación no plantea sustituir los tratamientos psicológicos o farmacológicos, sino incorporar recursos complementarios que contribuyan a mejorar la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental.

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