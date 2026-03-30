Fissler impulsa la cocina de alto rendimiento con sus sartenes Original-Profi Collection

Fissler sartén Original-Profi - Fissler

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de marzo de 2026.-

En un momento en el que muchos utensilios parecen diseñados para durar poco, la firma alemana reivindica el valor de la calidad con propuestas que combinan calor intenso, control absoluto y una gama versátil pensada para adaptarse a quienes disfrutan cocinando en casa como un auténtico chef

En un mercado donde cada vez es más habitual reemplazar utensilios de cocina tras pocos años debido al desgaste prematuro o a un uso inadecuado, Fissler, distribuida en España por River International, sigue apostando por invertir en productos bien hechos y diseñados para durar.



Bajo esta premisa, la marca alemana impulsa su gama Original-Profi Collection, una colección de sartenes inspirada en las exigencias de la cocina profesional pero pensada para adaptarse a distintos estilos de cocina y perfiles de usuario. Porque no hay un único "chef en casa", sino muchas formas de cocinar.



Fissler continúa así su proceso de evolución de producto con propuestas que combinan ingeniería "Made in Germany", sostenibilidad y una experiencia culinaria precisa, respondiendo a las necesidades de un consumidor cada vez más consciente del valor de la calidad. Una propuesta que sitúa a la marca entre los referentes premium del sector del menaje.



Cocinar como un chef, en casa

La Original-Profi Collection traslada al hogar los estándares de rendimiento de la cocina profesional. Fabricadas en Alemania con acero inoxidable 18/10 100% reciclable, estas sartenes están diseñadas para soportar altas temperaturas y ofrecer un control preciso durante la cocción, adaptándose a todo tipo de elaboraciones gracias a su variedad de modelos y tamaños.



Su base exclusiva CookStar distribuye el calor de forma uniforme y eficiente en todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Algunos modelos incorporan la superficie Novogrill, con su característica estructura ondulada, ideal para sellar carnes, pescados o verduras y lograr resultados especialmente dorados y crujientes.



Además, la colección incluye opciones con tapa, ampliando las posibilidades en la cocina y permitiendo aplicar técnicas más controladas y versátiles.



Una apuesta por la durabilidad

Frente a la tendencia de utensilios de vida útil corta, Fissler defiende una cocina basada en la durabilidad, la sostenibilidad y el rendimiento a largo plazo. En este sentido, cada pieza de la Original-Profi Collection está fabricada con materiales robustos y cuenta con 15 años de garantía en sus partes de acero inoxidable.



Apta para lavavajillas, compatible con horno y diseñada para un uso intensivo, esta colección refleja la filosofía de ingeniería alemana que caracteriza a Fissler desde 1845: crear herramientas fiables que acompañen al usuario durante años y manteniendo su rendimiento con el paso del tiempo.



Disponible en diferentes tamaños y formatos, permite elegir la sartén que mejor se adapta a cada forma de cocinar, reforzando su valor como inversión a largo plazo frente al uso puntual y elevando la experiencia de quienes disfrutan cocinando en casa como un auténtico chef.



En un contexto en el que también crece el interés por materiales más sostenibles y alternativas a los antiadherentes tradicionales, propuestas como la Original-Profi Collection refuerzan la idea de que una buena sartén no solo mejora la experiencia en la cocina, si no que también puede durar toda la vida.







Contacto

Nombre contacto: Silvia Carulla

Descripción contacto: Prensa Fissler España

Teléfono de contacto: 609732967



