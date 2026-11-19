Fit+ impulsa su expansión en España con un modelo de licencia de gimnasio automatizado y sin personal - Fit+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre.- El sector del fitness en España continúa evolucionando hacia formatos más eficientes, digitales y rentables. En este contexto, fit+, marca internacional que ya suma 390 gimnasios operativos en Europa y cuenta con 6 clubes activos en España, acelera su plan de expansión nacional presentando un modelo de licencia diseñado para inversores y emprendedores que buscan alta rentabilidad con una operativa simplificada.

A diferencia de los centros deportivos tradicionales, el concepto de fit+ se basa en la automatización integral del club. Los gimnasios operan de forma autónoma todos los días del año, en horario de 6:00 a 23:00 horas o 24 horas, sin necesidad de personal presencial permanente. Este sistema reduce drásticamente los costes fijos estructurales y elimina la complejidad asociada a la gestión de equipos humanos.

Un modelo eficiente para locales de entre 250 y 400 m

Para facilitar la apertura de nuevos centros tanto en grandes ciudades como en municipios pequeños/medianos de España, fit+ ha estructurado una propuesta financiera competitiva con una inversión inicial desde 79.990 € + IVA (más la adecuación del local, adaptado a superficies de 250 a 400 m).

El modelo combina equipamiento de primeras marcas y diseño moderno con una gestión operativa totalmente delegada. La propia central de fit+ asume de forma centralizada la atención al cliente, facturación y gestión administrativa de los socios, permitiendo al licenciatario enfocarse en la supervisión de su inversión sin requerir dedicación exclusiva ni experiencia previa en el sector deportivo.

Ventajas clave del modelo de licencia fit+:

Respaldo internacional: Red consolidada con 390 estudios en Europa y 6 clubes en España (Boadilla, Benijófar, Esparreguera, Capellades, Montbui y Rute).

Operativa 100 % automatizada: Control de accesos inteligente y apertura los 365 días del año sin gastos de personal en sala.

Gestión centralizada de socios: La marca se encarga del soporte diario, altas y retención de clientes.

Inversión optimizada: Entrada en el sector fitness desde 79.990 € + reforma en locales de 250 a 400 m.

Con este enfoque tecnológico y orientado a la máxima eficiencia, fit+ ofrece acompañamiento integral al emprendedor desde el análisis de ubicación e intermediación financiera hasta el equipamiento completo del gimnasio.

Los inversores e interesados en recibir el dossier informativo y estudiar la viabilidad de apertura en su localidad pueden solicitar información a través de la página oficial de licencias de fit+ España.

Contacto

Emisor: Fit+ España

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Email de contacto: expansion@fitplus-club.es