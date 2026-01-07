FITUR Cruises 2026; 10 razones para no perderse el epicentro de los cruceros en español - Cruceroadicto

MADRID, 7 Ene.

FITUR Cruises, la sección temática dedicada a los cruceros dentro de FITUR Madrid y coordinada por Cruceroadicto.com, celebra en 2026 su quinto aniversario consolidándose como el epicentro internacional de los cruceros en español. Durante cinco días, el Pabellón 4 de IFEMA Madrid se transforma en el puerto de la capital española donde convergen viajeros que planifican sus próximas vacaciones, navieras que presentan sus novedades y profesionales del turismo que buscan formación y oportunidades de negocio.

Esta quinta edición llega cargada de novedades y actividades diseñadas tanto para quienes ya son apasionados de los cruceros como para aquellos que desean descubrir esta forma de viajar.

Hoy se comparten las 10 razones por las que FITUR Cruises 2026 se consolida como una cita imprescindible del mes de enero.

1. La noche de los Oscar de los cruceros

El jueves 22 de enero a las 16:00h, FITUR Cruises acogerá la ceremonia de los Premios Cruceroadicto 2025, los únicos galardones internacionales de cruceros votados íntegramente por viajeros de habla hispana. En un formato que evoca las grandes galas de premios, se revelarán los ganadores entre los finalistas más votados en categorías como mejor barco, mejor naviera y mejor puerto del año.

Una oportunidad única para conocer de primera mano qué experiencias han conquistado a la comunidad crucerista y que pueden inspirar el próximo viaje. Más información: premioscruceroadicto.com/

2. Ganar cruceros para dos personas

El sábado 24 de enero desde las 10:30h, regresará el vibrante y popular Cruise Scavenger Hunt, la gymkana crucerista que recorre los pabellones de FITUR. Los participantes deberán resolver pistas y visitar diferentes stands para completar su pasaporte viajero. Todos los participantes que superen las pruebas entrarán en el sorteo de premios que incluyen cruceros para dos personas, excursiones y otros regalos.

Una experiencia divertida y la posibilidad de ganar unas vacaciones inolvidables. Además, habrá otras oportunidades de ganar viajes en los stands de las navieras.

3. Directivos de navieras analizan el futuro de los cruceros

Por primera vez en FITUR Cruises, el jueves 22 de enero a las 11:50h se celebrarán dos mesas redondas con altos directivos de las principales navieras. Bajo los títulos "El Barco como Destino" y "Más Allá del Barco", estos encuentros analizarán cómo está evolucionando la experiencia a bordo y qué papel juegan los destinos visitados en la propuesta de valor de un crucero en 2026. Una ocasión excepcional para escuchar a quienes lideran la industria.

4. Descubriendo las tendencias que marcarán los cruceros

El programa Cruise Campus ofrecerá durante los cinco días de feria una completa agenda de charlas y minicursos impartidos por expertos del sector sin coste y abierto a todos. Entre los temas más destacados: cómo es y qué busca el crucerista actual, el impacto de la inteligencia artificial en la industria, cómo se organizan las excursiones en puerto, o las claves para elegir un crucero en la categoría premium.

Se trata de un contenido de gran valor tanto para profesionales como para viajeros que desean tomar decisiones de una forma más informadas. Programa completo: cruisecampus.net

5. Las novedades de las navieras, en primera persona

Los stands de FITUR Cruises permiten conocer de cerca las propuestas más innovadoras del mercado. Entre las novedades de esta edición destacan los barcos de Scenic equipados con helicópteros y submarinos para expediciones únicas, el flamante Norwegian Aqua de Norwegian Cruise Line, y descubrir "Wonder Makers", la nueva filosofía de Costa Cruceros que combina experiencias en mar y tierra en un mismo viaje. También estarán presentes las propuestas premium y upper-premium de Celebrity Cruises, Oceania Cruises, Azamara y la elegancia intemporal de Cunard, junto a la impresionante maqueta navegable a escala 1/200 del Queen Mary 2, el único transatlántico en servicio en la actualidad.

6. Promociones exclusivas solo durante la feria

Los visitantes de FITUR Cruises tendrán acceso a ofertas y precios muy especiales de cruceros disponibles únicamente durante los días de feria. Una oportunidad para reservar las próximas vacaciones con condiciones ventajosas directamente en los stands de las navieras participantes.

7. Experiencias únicas: de Alaska a los ríos de Sudamérica

FITUR Cruises 2026 es también una ventana a destinos extraordinarios. Princess Cruises mostrará cómo explorar los puertos y costas de Alaska en crucero (sábado 24 a las 17:00h), mientras que Navega Mediterráneo presentará su propuesta boutique para descubrir el Mediterráneo de forma diferente. Para los amantes de los cruceros fluviales, Amawaterways revelará sus itinerarios por los ríos del mundo en especial los de Colombia (viernes 23 a las 11:00h). Y quienes busquen sol y Caribe, "Descubre Puerto Rico" presentará todas las opciones para cruceristas que hacen escala o inician su viaje en San Juan (jueves 22 a las 13:20h).

8. La energía de Virgin Voyages llega a Madrid

El viernes 23 de enero a las 13:15h, Virgin Voyages trasladará a FITUR Cruises la esencia de sus Scarlet Nights, las legendarias fiestas a bordo de sus barcos. Una experiencia inmersiva para sentir la energía y el estilo único de la naviera que ha revolucionado el concepto de crucero para adultos.

9. Voluntariado en el mar: un crucero diferente

El domingo 25 a las 11:45 h, Mercy Ships Spain presentará “Un faro de esperanza en el mar”, una charla que mostrará cómo es la vida a bordo de los buques hospital, donde voluntarios de diferentes países prestan atención sanitaria a comunidades con recursos limitados. Se trata de una oportunidad para conocer una forma diferente de navegar, en la que el destino es la solidaridad y a la que cualquier persona interesada puede unirse.

10. Encuentros para todos los cruceristas

FITUR Cruises es también el lugar de encuentro de la comunidad viajera. Los populares "Café & Cruceros" reúnen a cruceristas veteranos y primerizos en un ambiente distendido para compartir experiencias y consejos. Las quedadas tendrán lugar el sábado 24 a las 16:00h y el domingo 25 a las 10:30h.

Información práctica

FITUR Cruises 2026 se celebra del 21 al 25 de enero en el Pabellón 4 de IFEMA Madrid. Las jornadas del miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 están dedicadas a profesionales del sector, mientras que el sábado 24 y domingo 25 abren sus puertas al público general.

