Flacidez facial; alternativas sin cirugía para restaurar la estructura del rostro y cuello

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2025.-

La flacidez facial es una de las preocupaciones que más se repite en las consultas de medicina estética en IML CLINIC, clínica líder en protocolos well-aging. Perder firmeza y volumen en piel y tejido subcutáneo responde a una combinación de factores: descenso de colágeno y elastina con la edad, cambios en la grasa facial y modificaciones naturales de la estructura ósea.

Para pacientes con flacidez leve, existen diversas opciones no quirúrgicas que consiguen resultados naturales y sutiles, que cuentan con evidencia científica y uso consolidado. Una de estas alternativas es Sculptra, un estimulador de colágeno inyectable cuyo principio activo es ácido poli-L-láctico (PLLA), que actúa de manera gradual, restaurando la densidad dérmica y la estructura interna de los tejidos. Los resultados de este tratamiento se ven reflejados en la calidad y textura de la piel, mejorando con el pasar de los meses y extendiendo su efecto hasta los 24 meses.

Ultherapy, por su parte, es otra de las opciones que se presenta como alternativa no invasiva. Conocido como el ‘lifting sin cirugía’. Esta tecnología representa a la familia de procedimientos basados en ultrasonido microfocalizado con visualización (MFU-V). La energía se deposita en planos profundos para generar remodelado tisular sin incisión, favoreciendo la retracción y el tensado de piel en zonas como cejas, mejillas y línea mandibular. Revisiones y meta-análisis reportan tasas de respuesta clínica relevantes, con evaluaciones que apuntan a una mejora objetiva en casi tres de cada cuatro pacientes a los 90 días y satisfacción del paciente superior al 70% en varios estudios.

Otro de los tratamientos estrella para mejorar la firmeza de la piel es Morpheus8, un sistema de radiofrecuencia fraccionada combinada con microagujas diseñada para inducir remodelación del colágeno en capas profundas de la piel. Este tratamiento actúa mediante energía térmica controlada que se distribuye en la dermis y tejido subdérmico, favoreciendo una mejora en la textura cutánea y flacidez leve, así como irregularidades superficiales y pérdida de definición del óvalo facial.

La clave para el éxito en cualquier procedimiento contra la flacidez está en la realización de una revisión inicial con un médico especializado, que determine un plan de tratamiento acorde al grado de flacidez, las características faciales y las expectativas del paciente.

Contacto

Emisor: IML CLINIC

Contacto: IML CLINIC

Número de contacto: 917024627