El flex living duplica plazas en 2025 y Woodea responde con WoodieFlex, sistema industrializado en madera

El flex living se consolida como una de las grandes tendencias habitacionales en España, con una previsión de duplicar su capacidad hasta alcanzar las 20.000 camas en 2025. En este contexto, Woodea lanza Woodie Flex, un sistema constructivo industrializado en madera técnica, diseñado para aportar eficiencia, sostenibilidad y adaptabilidad. Permite acelerar los plazos de ejecución, reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad y eficiencia energética de los edificios

La constructora industrializada en madera, Woodea, lanza Woodie Flex, su nuevo sistema constructivo industrializado, diseñado para responder a las exigencias del flexliving: viviendas compartidas, adaptables y capaces de evolucionar al ritmo de quienes las habitan. La presentación oficial tendrá lugar durante el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2025), en el espacio de la Asociación Coword, de la que Woodea forma parte. Woodie Flex representa una evolución natural de su antecesor, Woodie 1, (orientado a edificios de vivienda plurifamiliar en altura) y responde a un contexto marcado por la necesidad de espacios más versátiles, sostenibles y rápidos de ejecutar. Su estructura se basa en una lógica modular que permite combinar componentes estandarizados con gran flexibilidad, dando lugar a configuraciones habitacionales aptas para coliving, cohousing o estancias temporales, sin renunciar al diseño ni a la calidad arquitectónica.



Fabricado íntegramente con madera técnica estructural y ensamblado mediante procesos digitalizados de alta precisión, el sistema permite optimizar los plazos de ejecución, reducir significativamente los residuos de obra y mejorar el comportamiento energético de los edificios. Todo ello bajo una premisa clara: construir mejor, en menos tiempo y con menor impacto ambiental.



"Con Woodie Flex respondemos a una necesidad real del mercado: crear soluciones habitacionales que evolucionen al ritmo de quienes las habitan. Es un sistema técnico, sí, pero también pensado desde lo humano: eficiente, sostenible y capaz de adaptarse sin complicaciones", señala Pablo Medina di Fiori, cofundador de Woodea.



Una de las fortalezas de Woodie Flex es su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto y operador. Bajo el principio de "estandarizamos lo invisible, personalizamos lo visible", el sistema permite mantener una base constructiva eficiente y optimizada, mientras se modulan acabados, distribución y lenguaje arquitectónico para reflejar la identidad del promotor, del operador o del tipo de usuario final. Esto lo convierte en una solución flexible tanto desde el punto de vista técnico como desde la experiencia habitacional. La propuesta de valor de Woodea se apoya en una metodología integral Design & Build, articulada en torno a una plataforma de producto que combina diseño y construcción en un único flujo continuo. Esta forma de operar permite integrar de manera eficiente los procesos de industrialización, digitalización y sostenibilidad en cada fase del proyecto.



Este modelo aporta respuestas concretas a los desafíos de la construcción contemporánea: permite acelerar los tiempos de entrega, optimiza el uso de recursos y garantiza un alto grado de calidad y trazabilidad. Gracias a la estandarización digital de los componentes, los proyectos pueden personalizarse sin comprometer ni plazos ni costes.



Desde la fase conceptual, el enfoque de Woodea aplica principios como target cost y target value, alineando objetivos económicos y ambientales para lograr edificios viables desde el punto de vista financiero y con un fuerte compromiso ambiental. Además, mediante el uso del enfoque DfMA (Design for Manufacturing and Assembly), se diseña pensando en la fabricación y el ensamblaje, lo que permite reducir errores, residuos y tiempos improductivos.



Woodea combina tecnología, diseño y sostenibilidad para transformar la manera en que se construyen los edificios. Su modelo no solo busca mejorar el rendimiento del proceso constructivo, sino también regenerar el entorno, reduciendo de forma tangible la huella de carbono. Al controlar toda la cadena de suministro y aplicar técnicas de construcción industrializada, la compañía logra ofrecer soluciones asequibles, escalables y responsables.



Con la incorporación de Woodie Flex y su presencia en SIMA 2025, Woodea reafirma su compromiso con la innovación habitacional y la transformación del sector hacia modelos más resilientes, colaborativos y en sintonía con las necesidades del presente.



Woodea es una constructora de nueva generación especializada en soluciones habitacionales sostenibles e industrializadas. Utiliza madera técnica como material estructural y aplica metodologías Lean, BIM y plataformas digitales para ofrecer edificios con bajo impacto ambiental, tiempos de ejecución reducidos y una calidad superior, manteniéndose competitiva frente a la construcción tradicional. Woodea forma parte del grupo de impacto Zubi Group, impulsado por el emprendedor e inversor de impacto Iker Marcaide.





