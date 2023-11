Flexxible anuncia el nombramiento de su nuevo CEO para acelerar su plan de crecimiento internacional

Sebastian Prat and Demetri Rico

TERRASA, España, 15 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- FLEXXIBLE, como parte de su plan estratégico de crecimiento, tiene el placer de anunciar la nueva incorporación en el rol de CEO, de su actual COO, Demetri Rico. El cargo de CEO hasta la fecha fue ocupaba por Sebastian Prat, el fundador de Flexxible, quien ha decidido continuar su trayectoria en Flexxible como Chief Visionary Officer, liderando la estrategia de la compañía, finanzas, y sus productos.

Después de los logros conseguidos hasta ahora en Flexxible bajo el liderazgo de Sebastian Prat, quien en su etapa como fundador y CEO ha liderado con grandes avances la transformación de Flexxible hacia un socio relevante en todo el mundo, y líder para el sector de la tecnología en España, impulsando el Desktop as a Service como uno de los generadores de crecimiento, lanzando nuevas soluciones para el sector de transformación digital y automatizando el modelo de negocio, aumentando la eficiencia de la empresa. La compañía comienza una nueva etapa para el desarrollo de futuros éxitos.

"Muchas gracias a Demetri Rico por la confianza depositada hace un año y medio donde iniciamos nuestro plan. Estoy muy feliz por los clientes, partners, y todos los empleados y colaboradores de Flexxible porque sé que Demetri Rico es un líder natural y que nos va a llevar hasta el siguiente horizonte de crecimiento. Muchas gracias a todo el equipo de Flexxible por todo el soporte mostrado a Demetri y a todo el C-level por este anuncio," dijo Sebastian Prat.

Demetri Rico cuenta con una dilatada trayectoria de más de 25 años en compañías líderes del sector de tecnología a escala internacional en puestos de dirección. Vino a Flexxible como COO en 2022 y evolucionó por completo el funcionamiento de las operaciones de la compañía, después de 5 años en Huawei a nivel Europeo como VP Enterprise Services, Transformation Director y CTO. Anteriormente, había desarrollado su carrera profesional en Hewlett-Packard Enterprise como EMEA Director of Transformation Practice y también como Director de Arquitectura y Soluciones para el Sur de Europa. Anteriormente fue Director de Operaciones y también de Transformational Outsourcing and Consulting en T-Systems Iberia y director de operaciones IT del operador AUNA.

Demetri Rico es Ingeniero de Telecomunicaciones y Global Executive MBA por la IESE Business School. Es residente en Cardedeu, casado y padre de dos maravillosos hijos.

