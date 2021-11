Flexxible IT permite el escritorio como servicio en cualquier lugar, según sus condiciones

FlexxDesktop optimiza DaaS en cualquier centro de datos y en cualquier nube

FORT LAUDERDALE, Fla., 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Flexxible IT , líder en transformación digital, anunció oficialmente el lanzamiento de FlexxDesktop , una solución de escritorio como servicio (DaaS) donde convergen la computación en el edge y la computación en la nube, lo que permite que los escritorios virtuales se ejecuten en cualquier lugar o en cualquier lugar. Con la experiencia del usuario final en el centro, FlexxDesktop ofrece DaaS en los términos de los usuarios, sin inversión inicial, y permite la transición sin problemas de cualquier plataforma a cualquier plataforma, ya sea el centro de datos o la nube.

"Flexxible IT ha sido líder en el espacio DaaS desde 2008, y estamos entusiasmados de expandir nuestro alcance para ayudar a los clientes que se quedan o se trasladan a cualquier proveedor o nube", destacó Sebastian Prat, consejero delegado de Flexxible IT. "Vemos a FlexxDesktop como el futuro de DaaS, lo que permite a la empresa crear su propia solución DaaS en sus términos, donde pueden pagar por uso y realizar la transición a cualquier proveedor o nube a su ritmo. Permite a la empresa elegir a los proveedores que consideren adecuados y migrar sin problemas entre ellos".

FlexxDesktop está disponible hoy en día en un modelo de precios de suscripción, por lo que permite a las empresas migrar los entornos existentes a cualquier nube con facilidad a un coste compatible con OPEX. Muchos proveedores de DaaS bloquean a los clientes en una única plataforma o nube. Es posible que la nube no sea viable para algunos, y el cliente aún necesitará el centro de datos. FlexxDesktop permite a DaaS mejorar la experiencia digital para cualquier usuario final a través de una arquitectura de administración simplificada creada para cualquier nube o centro de datos.

"FlexxDesktop permite a las empresas elegir", comentó Pete Downing, director de marketing de Flexxible IT. "DaaS es complejo y FlexxDesktop tiene como objetivo simplificar la administración diaria, así como ofrecer a las empresas la opción de utilizar cualquier proveedor, su centro de datos, su perímetro y cualquier nube".

Flexxible IT ofrecerá una descripción general y destacará las características clave de FlexxDesktop a través de un seminario web el 3 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. EST. Puedes registrarte aquí .

Para obtener información sobre FlexxDesktop, haga clic aquí .