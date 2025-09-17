Flipster se asocia con WLFI para impulsar la adopción global de Stablecoin mediante la integración de USD1

(Información remitida por la empresa firmante)

PANAMA CITY, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una plataforma de negociación de criptomonedas perpetuas de rápido crecimiento, anunció hoy una alianza con World Liberty Financial (WLFI) para incorporar USD1, una stablecoin en dólares totalmente respaldada y regulada, a su entorno de negociación de alto rendimiento. Esta alianza amplía el acceso a un dólar digital confiable en los mercados globales.

¿Por qué Flipster respalda USD1?

Las stablecoins son la columna vertebral de la negociación de criptomonedas, el motor esencial de la liquidez, las garantías y la liquidación en todos los mercados. Su volumen de liquidación ya supera al de Visa y Mastercard juntas, lo que subraya su papel fundamental en las finanzas digitales.

Con USD1, los operadores obtienen un dólar digital regulado y totalmente garantizado. Al integrar USD1 con otras stablecoins líderes, Flipster ofrece a los usuarios una mayor variedad de opciones y consolida la base para la adopción de las stablecoins en todo el mundo.

Programa de fidelización USD1 de WLFI: Recompensas por la adopción temprana

Para acelerar la adopción, WLFI ha presentado el Programa de Fidelización USD1, basado en sistemas de fidelización conocidos como millas aéreas y puntos de hotel. Exclusivo para titulares de USD1, el programa recompensa el uso en plataformas asociadas seleccionadas.

Los operadores pueden ganar puntos de fidelización USD1 en Flipster mediante:

Esto significa que los operadores pueden obtener puntos de fidelidad de USD1 y, al mismo tiempo, obtener rendimiento tanto de los saldos inactivos como del capital invertido en perpetuos, lo que convierte a Flipster en una plataforma única con una optimización de capital para gestionar el tamaño de USD1 y posicionarse en las primeras etapas de su ecosistema.

Una base más sólida para la adopción de las stablecoins

Al combinar el dólar digital regulado de WLFI con el modelo de negociación de spread cero de Flipster, esta alianza establece un nuevo punto de referencia para la utilidad de las stablecoins en mercados activos.

Transfiera el tamaño con precisión, obtenga rendimiento en todos los saldos y desbloquee recompensas de USD1.

Prepárese para la experiencia completa de USD1 en Flipster.

Acerca de Flipster

Flipster es la plataforma de intercambio sin fricción para los operadores de criptomonedas que buscan la mejor experiencia de negociación perpetua. Con spreads cero en los pares principales y saldos que generan ganancias al operar, ofrece precisión y rendimiento para quienes se mueven y operan con rapidez. Solo en 2024, el volumen de operaciones de Flipster creció un 856 % interanual, consolidando su posición como una de las plataformas de negociación de criptomonedas perpetuas de mayor crecimiento. Obtenga más información en flipster.io o siga X.

