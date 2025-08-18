Flipster presenta el primer modelo de spread cero en el comercio de criptomonedas perpetuas

(Información remitida por la empresa firmante)

Elimina la brecha de precio oculto que cuesta a los inversores más de lo que creen

PANAMA CITY, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una plataforma de comercio perpetuo de criptomonedas de rápido crecimiento, ha presentado el primer modelo de comercio con spread cero real de la industria, lo que la convierte en el primer intercambio de criptomonedas en eliminar la brecha de precios oculta, conocida como spread, que drena silenciosamente las ganancias de los comerciantes.

Con este cambio estructural, Flipster se convierte en la primera plataforma de intercambio en ofrecer ejecución a un solo precio sin margen en los principales pares perpetuos, lo que ofrece un nuevo nivel de transparencia de precios en el comercio perpetuo que ninguna otra plataforma de intercambio de criptomonedas ha ofrecido.

Costes ocultos que la mayoría de los operadores pasan por alto

La mayoría de las plataformas cobran una comisión de trading visible en cada orden. Pero lo que muchos operadores no saben es que estas comisiones publicadas son solo una parte del coste real. El coste más importante, y a menudo pasado por alto, es el diferencial: la diferencia oculta entre el precio para operar en largo y el precio para operar en corto.

Cuando los operadores abren una posición, cruzan esa diferencia. Al cerrarla, la vuelven a cruzar. Esto crea un coste de ida y vuelta integrado que no se muestra de antemano, pero que reduce discretamente la rentabilidad de cada operación.

El coste se acumula rápidamente, especialmente para operadores activos, de alta frecuencia o de gran volumen. En muchos casos, el diferencial puede ser mayor que la propia comisión de operación.

Por ejemplo, un operador que realiza una operación de 100.000 dólares puede pagar una comisión visible de 50 dólares a una tasa de 5 puntos básicos. Pero si además hay un diferencial de 2 puntos básicos, se trata de otros 40 dólares en costes ocultos solo por abrir y cerrar la posición. Si se suma el deslizamiento, el coste total puede fácilmente ser dos o tres veces mayor que la comisión publicada.

Flipster elimina este margen invisible al ofrecer diferenciales cero en los pares principales, lo que redefine fundamentalmente la estructura de la liquidez y la ejecución. Esto significa cotizar un precio unificado en lugar de una oferta/demanda dividida, algo para lo que la mayoría de las plataformas de intercambio simplemente no están diseñadas.

Seguridad que se adapta al rendimiento

Flipster está diseñado con la misma protección de alto nivel que utilizan las principales instituciones financieras globales. La plataforma cuenta con la certificación ISO 27001, cumple con los estándares de seguridad reconocidos internacionalmente e implementa protecciones multicapa para proteger los activos de los usuarios. La seguridad de la billetera está reforzada con tecnología que elimina los puntos únicos de fallo, mientras que sus sistemas de monitoreo 24/7 detectan y neutralizan las amenazas en tiempo real. Con seguridad integrada en cada capa, Flipster garantiza que los activos permanezcan protegidos en todas las condiciones del mercado.

El único intercambio con spread cero y rendimiento activo

Lo que ves es lo que operas

Spread cero en más de 20 pares perpetuos principales. Los operadores acceden a un precio de mercado unificado. Sin margen de beneficio. Sin deslizamientos ocultos.

Gane mientras opera

Ya sea fijo o flexible, el capital funciona sin interrupciones. Flipster es la única plataforma que permite a los operadores ganar y operar al mismo tiempo.

Experimente la sensación de operar sin compromisos. Pruébelo en flipster.io

Acerca de Flipster

Flipster es el intercambio sin fricción para operadores de criptomonedas que buscan la mejor experiencia de comercio perpetuo. Con spreads ultra ajustados, saldos que generan ganancias al operar y un apalancamiento de hasta 100x, ofrece precisión y rendimiento para quienes operan con rapidez. Solo en 2024, el volumen de operaciones de Flipster creció un 856 % interanual, consolidando su posición como una de las plataformas de comercio de criptomonedas perpetuas de mayor crecimiento. Más información en flipster.io o siga X.

