Flor de Caña 18 Años Recibe la Prestigiosa "Gran Medalla de Oro" en el Spirits Selection by CMB

BRUSELAS, Bélgica, Octobre 1, 2025/PRNewswire/ -- Flor de Caña, el reconocido ron premium celebrado por su excepcional calidad y firme compromiso con la sostenibilidad, anuncia con orgullo que su ron ultra-premium Flor de Caña 18 Años ha sido galardonado con la codiciada "Gran Medalla de Oro" en el Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB). Esta distinción, reservada únicamente para los destilados que alcanzan las más altas puntuaciones en las catas, reconoce la excelencia y la calidad de clase mundial presentes en Flor de Caña 18 Años.

El Spirits Selection by CMB, con sede en Bélgica, es una de las competencias internacionales más influyentes en la industria de los destilados. Cada año, este evento reúne a un panel de expertos de renombre mundial que realizan rigurosas catas a ciegas para evaluar una amplia gama de productos. La Gran Medalla de Oro es el máximo honor otorgado, distinguiendo aquellos productos que alcanzan estándares casi perfectos y estableciendo un referente de excelencia reconocido a nivel mundial.

"Nos sentimos honrados de que Flor de Caña haya recibido esta Gran Medalla de Oro, un reconocimiento que valida no solo la calidad superior de nuestro ron, sino también nuestro compromiso con la sostenibilidad a lo largo de nuestros 135 años de historia", dijo Mauricio Solórzano, Embajador Global de Flor de Caña. "Este premio reafirma la posición de Flor de Caña entre los mejores destilados del mundo y nos inspira a continuar compartiendo nuestro líquido excepcional con consumidores a nivel global."

Flor de Caña es una marca familiar de cinco generaciones desde 1890 que ha alcanzado reconocimiento internacional por su galardonado portafolio de rones premium de Nicaragua, añejados naturalmente en barricas de roble blanco americano, sin azúcar ni ingredientes artificiales. En particular, los rones Flor de Caña 12, 18 y 25 años destacan por sus perfiles de sabor distintivos y sus acabados exquisitamente suaves.

Sobre Ron Flor de Caña Flor de Caña es una marca de ron premium y el primer destilado en el mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a los pies de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. Reconocida como líder global en sostenibilidad, la marca ha recibido distinciones como "Productor Sostenible de Destilados" (Francia), "Premio Marca Ética" (Reino Unido) y "Mejor Destilería Sostenible de Ron" (EE.UU.). www.flordecana.com

