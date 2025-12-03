FLOR DE CAÑA CELEBRA SU 135 ANIVERSARIO CON SU LANZAMIENTO MÁS AÑEJO A LA FECHA: UN RON ULTRA-LUJO DE 35 AÑOS

Flor de Caña 35 - FLOR DE CAÑA RUM/PR NEWSWIRE

MADRID, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En celebración de 135 años de tradición y maestría, Flor de Caña, una de las empresas más antiguas de Centroamérica, devela con orgullo su creación más extraordinaria y lanzamiento más añejo a la fecha: Flor de Caña 35 Años. Esta obra maestra representa la cúspide del compromiso de la marca con la sostenibilidad, la excelencia y la calidad, un legado forjado por cinco generaciones familiares desde 1890.

Añejado de manera natural y sostenible durante 35 años en barricas de roble blanco americano en la reserva privada de la familia, este excepcional ron nació en el terroir volcánico de Nicaragua, ubicado entre el majestuoso volcán San Cristóbal y el Océano Pacífico. Esta armonía de tierra, mar y fuego ha otorgado al líquido su complejo perfil de sabor y un acabado exquisitamente suave.

Solo 350 decanters de cristal (700 ml) estarán disponibles a nivel mundial, con un precio de US$4,000, acompañados de un certificado de autenticidad numerado individualmente. Cada uno es una obra de arte, con siluetas y relieves esculpidos que evocan las líneas del volcán San Cristóbal, capturando su fuerza y belleza atemporal. Acabado a mano y pulido a la perfección, el decanter resalta los tonos cálidos y dorados del extraordinario líquido en su interior.

Cada pieza está coronada con un tapón de roca de obsidiana de origen volcánico hecho a la medida y ajustado individualmente a su botella, adornado con un fino collarín de cuero, símbolo del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad. Se presenta en un distinguido estuche de nogal, delicadamente grabado con ilustraciones de la exuberante flora que crece al pie del volcán.

"Flor de Caña 35 Años representa la esencia, los valores familiares y la tradición artesanal que han definido nuestra marca durante 135 años. Más que un objeto de colección, es un raro tesoro del tiempo, creado para quienes valoran la autenticidad y la excelencia", afirmó Tomás Cano, el reconocido Maestro Ronero de Flor de Caña durante casi cuatro décadas.

También estarán disponibles decanters en formato de 100 ml, con un precio de US$630 cada uno, presentados en un elegante estuche de color verde esmeralda.

