Flor de Caña nombrado "Productor Líder de Destilados Éticos y Sostenibles" por Global Brands Magazine

LONDRES, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, el reconocido ron premium celebrado por su excepcional calidad y firme compromiso con la sostenibilidad, se enorgullece en anunciar que ha sido nombrado "Productor Líder de Destilados Éticos y Sostenibles" por la prestigiosa revista británica Global Brands Magazine. Esta plataforma internacional destaca y celebra a las marcas de diversas industrias que establecen nuevos estándares globales en sostenibilidad, innovación y excelencia, impulsando un cambio positivo y duradero en el mundo.

Desde 1890, Flor de Caña ha mantenido una visión de excelencia basada en un profundo respeto por las personas y la naturaleza. Desde convertirse en el primer destilado en el mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade, hasta destilar con 100% energía renovable, sembrar un millón de árboles y liderar programas de desarrollo comunitario, la marca ha demostrado de forma consistente que es posible unir sostenibilidad y calidad en la producción. En el marco de la celebración de su 135 aniversario, este reconocimiento constituye una profunda validación del liderazgo de Flor de Caña en prácticas sostenibles, no solo dentro de la industria de los destilados, sino también en la construcción de un futuro más verde para todos.

Flor de Caña es una marca familiar de quinta generación que ha alcanzado reconocimiento internacional por su galardonado portafolio de rones premium de Nicaragua, añejados naturalmente en barricas de roble blanco americano, sin azúcar ni ingredientes artificiales. En particular, los rones Flor de Caña 12, 18 y 25 años destacan por sus perfiles de sabor distintivos y su exquisita suavidad, reflejo del compromiso de la marca con la más alta calidad.

