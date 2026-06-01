Flor de Caña recibe el máximo reconocimiento de sostenibilidad en Australia

(Información remitida por la empresa firmante)

SÍDNEY, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, el ron premium elaborado de manera sostenible en Nicaragua, ha sido galardonado con el prestigioso "Premio Sostenibilidad – Producto Diamante", la máxima distinción otorgada por la organización Sustainability Award en Australia y el primer reconocimiento de nivel Diamante concedido en 2026. El premio reconoce a las marcas que demuestran un desempeño ambiental excepcional y un impacto medible en sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de valor.

El jurado destacó el modelo integral de sostenibilidad "del campo a la botella" de Flor de Caña, considerado un referente en la industria por integrar energías renovables, reducción de emisiones, prácticas de producción circular y empaques responsables. Como uno de los primeros destilados Carbono Neutral del mundo, la marca se destila con energía 100% renovable, captura y reutiliza el CO₂ generado durante la fermentación y ha sembrado más de un millón de árboles desde 2005. El reconocimiento también resaltó la calidad, consistencia y maestría artesanal que distinguen a Flor de Caña a lo largo de sus 135 años de historia familiar.

Este importante reconocimiento consolida aún más la posición de Flor de Caña como líder global en sostenibilidad dentro de la industria de espirituosos, y refleja el compromiso histórico de la compañía por generar un impacto ambiental y social positivo en el mundo.

La marca ha obtenido reconocimiento internacional gracias a su galardonado portafolio de rones premium, añejados naturalmente a la sombra de un volcán activo en barricas de roble blanco americano, sin azúcar ni ingredientes artificiales. Entre ellos sobresalen Flor de Caña 12 Años, 18 Años y 25 Años, los cuales destacan por sus perfiles de sabor distintivos y su excepcional suavidad.

En el mercado australiano, Flor de Caña es distribuido por la firma Vanguard Luxury Brands.

Sobre Flor de Caña Flor de Caña es una marca de ron premium certificada Carbono Neutral y producida de manera sostenible del campo a la botella. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a la sombra de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. Reconocida como líder global en sostenibilidad, la marca ha recibido distinciones como "Productor Sostenible de Destilados" (Francia), "Premio Marca Ética" (Reino Unido) y "Mejor Destilería Sostenible de Ron" (EE.UU.). www.flordecana.com

CONTACTO: corporatecommunications@flordecana.com

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