- FLORA Ventures™ lanza un fondo de 80 millones de dólares respaldado por inversores de primer nivel para invertir en empresas emergentes tecnológicas agroalimentarias sostenibles

- Un modelo de inversión innovador se asocia con los kibbutzim para crear prototipos y probar tecnologías emergentes a escala mundial

TEL AVIV, Israel, 22 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- FLORA Ventures™ anuncia el lanzamiento de su fondo de 80 millones de dólares y su primer cierre con compromisos de 50 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor fondo de capital de riesgo agroalimentario con sede en Israel. Además, según los datos de IVC, es el mayor nuevo fondo de capital de riesgo israelí que ha completado un primer cierre durante 2023 en todas las verticales de inversión tecnológica.

FLORA Ventures invierte en empresas emergentes de dos de los principales ecosistemas agroalimentarios, Israel y Europa, que están construyendo un sistema agroalimentario más saludable, sostenible y resiliente; y apoya a estas empresas en su expansión global.

El modelo del fondo es único, ya que es el primer fondo de capital de riesgo que recurre a los pioneros de la agricultura innovadora "original" del mundo, los kibbutzim israelíes, como inversores principales y socios.

Los cofundadores de FLORA Ventures son Gil Horsky, antiguo ejecutivo de Mondelēz, inversor de riesgo corporativo y figura destacada del ecosistema agroalimentario mundial, y Esther Barak-Landes, reputada inversora de capital de riesgo y cofundadora de la incubadora y rama de inversión de Nielsen. Consiguieron financiación en tan solo cuatro meses al identificar una oportunidad para colmar lagunas tecnológicas como la seguridad alimentaria, la digitalización, la agricultura sostenible y los alimentos como medicina.

Completaron la recaudación inicial con socios estratégicos de primer nivel, como Sadot Kibbutzim, una cooperativa que reúne a más de 185 kibbutzim con una producción agrícola de más de 3.000 millones de dólares exportados a más de 100 países. Ofrecen a la cartera del fondo acceso propio a terrenos agrícolas, capacidades de producción y experiencia para la prueba inicial de concepto y la capacidad de ampliar sus tecnologías.

Algunos de los otros inversores principales de FLORA en este primer cierre son importantes oficinas familiares y:

Haifa Group – líder mundial en nutrición vegetal y fertilizantes especiales. Los esfuerzos de la empresa en sostenibilidad, innovación y agricultura de precisión, junto con 18 filiales en todo el mundo que distribuyen a más de 100 países, la convierten en un socio óptimo para ayudar a las empresas emergentes de FLORA a crear capacidades de salida al mercado.

Harel Group – El mayor grupo financiero y de seguros de Israel, con más de 100.000 millones de dólares en activos gestionados. Esto permite a FLORA acceder a un inversor institucional y financiero de primer nivel que puede proporcionar apoyo e inversiones de seguimiento a las empresas en cartera del fondo.

Gil Horsky y Esther Barak-Landes dicen que el punto de inflicción de la COVID-19, la guerra de Ucrania y la crisis climática subrayaron la urgencia de un fondo como FLORA Ventures para acelerar la innovación y el impacto en la industria agroalimentaria de 8 billones de dólares.

Aprovecharon la oportunidad de crear el fondo aprovechando sus habilidades y redes complementarias: la experiencia de liderazgo global de Horsky en empresas multinacionales de alimentación como Mondelēz, PepsiCo y Kraft Foods, y el historial probado de Barak-Landes de invertir en empresas emergentes tecnológicas disruptivas, incluyendo liderar las primeras rondas de lo que llegaron a ser empresas tecnológicas unicornio que cotizan en bolsa como Payoneer, Amwell y Playtika.

"En mi carrera he tenido la suerte de liderar importantes operaciones de capital de riesgo en los sectores de la tecnología minorista, la tecnología financiera y la transformación digital, lo que me permite volver a aplicar tecnologías y modelos de negocio probados en el sector agroalimentario, donde es muy necesario. Me entusiasma aportar mis conocimientos a la búsqueda e impulso de empresas emergentes de Israel y Europa que sean buenas para las personas y respetuosas con el planeta, al tiempo que contribuyo a crear la próxima generación de unicornios agroalimentarios", comentó Barak-Landes.

"Trabajar para multinacionales líderes del sector alimentario, así como cofundar una de las iniciativas de capital de riesgo corporativo (CVC) e incubación con más éxito del sector en Mondelēz, me enseñó el valor de contar con socios de diseño desde el principio. Por eso nos entusiasma que FLORA pueda ofrecer a nuestras empresas de nueva creación acceso en propiedad a Haifa Group, Sadot Kibbutzim y Harel Group, que figuran entre los socios de diseño más innovadores y ágiles del sector", afirmó Horsky.

FLORA Ventures ya ha completado su primera inversión en Arrakis Bio, una empresa emergente israelí en modo oculto, que desarrolla una tecnología revolucionaria preparada para revolucionar la producción y utilización de colágeno y gelatina humanos, sin animales, de alta calidad y puros.

Si desea más información visite www.floravc.com

