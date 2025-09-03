Florence anuncia flujos de trabajo asistidos por IA para transformar los ensayos clínicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Antes de su principal evento sobre ciencias de la vida, Research Revolution, dedicado al avance de la tecnología y la innovación en ensayos clínicos, Florence Healthcare ha anunciado hoy sus próximos flujos de trabajo centrados en la inteligencia artificial, cuyo objetivo es transformar los ensayos clínicos realizados a lo largo del ciclo de vida del estudio. Estas soluciones acelerarán y mejorarán significativamente la identificación de centros, la viabilidad, la puesta en marcha, la realización de estudios y la monitorización remota, tanto para los centros como para los patrocinadores.



Desarrolladas en colaboración con los principales patrocinadores, socios de CRO y cientos de centros de investigación, estas nuevas capacidades de IA con intervención humana (HITL) están diseñadas para potenciar a los profesionales de los ensayos clínicos a la hora de abordar algunos de los retos más persistentes del sector:



• Visibilidad limitada del rendimiento del centro: los patrocinadores tienen dificultades para identificar los centros de investigación adecuados, ya que dependen de fuentes de datos dispares y obsoletas que ofrecen una visibilidad limitada de la capacidad y el rendimiento reales de los centros.



• Procesos ineficaces de inicio de estudios: los plazos se ven ralentizados por flujos de trabajo manuales y fragmentados y por la comunicación entre las partes interesadas. Esto significa que los datos y documentos críticos quedan atrapados en cadenas de correos electrónicos, portales y hojas de cálculo, lo que provoca problemas de control de versiones, riesgos de cumplimiento normativo e ineficiencias.



• Supervisión y seguimiento fragmentados: la fragmentación de los datos y documentos limita la supervisión del patrocinador. La disparidad de los sistemas impide que los supervisores tengan una visibilidad en tiempo real del progreso del ensayo. Como consecuencia, siguen siendo necesarias costosas visitas físicas al centro.



Los flujos de trabajo asistidos por IA estarán disponibles para patrocinadores, CRO y centros de investigación en octubre de 2025.

Florence Healthcare introducirá módulos para abordar directamente los retos mencionados anteriormente. Estos incluirán:



• Identificación y viabilidad de los centros: gracias a estos nuevos flujos de trabajo, los patrocinadores podrán buscar rápidamente entre los perfiles de los centros según el área terapéutica, la ubicación geográfica y los criterios de rendimiento en tiempo real para seleccionar los centros adecuados para el inicio del estudio. A partir de ahí, podrán realizar encuestas de viabilidad específicas para cada protocolo, centrándose en preguntas que sean informativas en lugar de repetitivas. A continuación, los centros podrán aprovechar un flujo de trabajo impulsado por la inteligencia artificial para acelerar la realización de la encuesta con respuestas específicas al contexto que destaquen las cualificaciones del centro para el estudio concreto.



• Inicio del estudio: las nuevas negociaciones de contratos impulsadas por IA acelerarán el tiempo de puesta en marcha, de conformidad con las directrices del centro y del patrocinador para los contratos. Además, el intercambio de documentos totalmente automatizado con el eISF del centro proporcionará la flexibilidad necesaria para adaptar los documentos a redes o regiones específicas del centro. Los flujos de trabajo mejorados de IA también simplificarán la gestión de documentos durante la puesta en marcha y la realización del ensayo, lo que reducirá el trabajo administrativo para los centros y los patrocinadores.



• Monitorización remota: La monitorización remota también recibirá una actualización de IA. Se dispondrá de nuevos informes que proporcionarán información más detallada sobre el progreso del estudio en todos los centros o en centros específicos, lo que permitirá una intervención y corrección rápidas para mantener los ensayos según lo previsto y evitará la necesidad de visitas físicas a los centros.



Estos flujos de trabajo de productos centrados en la IA estarán disponibles de forma limitada en octubre de 2025 para los primeros usuarios. Estos flujos de trabajo se basan en la infraestructura validada y conforme a GxP de Florence, en la que confían más de 37.000 centros de investigación de todo el mundo. Incluyen trazabilidad de auditoría completa, compatibilidad con 21 CFR Parte 11 y API de interoperabilidad para CTMS, eTMF y sistemas de identidad.



"No solo estamos automatizando la realización de los ensayos para ganar velocidad", afirma Shankar Jagannathan, director de operaciones de Florence. "Estamos creando una experiencia compartida y mejorada con IA entre los patrocinadores y los centros para reducir el trabajo manual y aumentar la capacidad, al tiempo que minimizamos el riesgo, de una forma más inteligente, escalable y eficiente".



