Florian Homm gana la petición para anular una sentencia multimillonaria en California

LOS ÁNGELES, 17 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy se anunció la desestimación de la demanda de 2008 y la consiguiente sentencia en rebeldía de 3,2 millones de dólares obtenida en 2012 contra el gestor de fondos de cobertura alemán Florian Homm por Pricaspian Development Corporation. En el caso Grynberg, et. al. contra Ficeto, etc., et. al., caso nº BC 396756, donde Homm estuvo representado por Jan Lawrence Handzlik, abogado de Jan Lawrence Handzlik, APC, Los Ángeles, California, con la asistencia en litigio e investigación de Kravitz & Co. PA, de Miami Beach, Florida, el Tribunal Superior de Los Ángeles desestimó la demanda de Pricaspian, presentada hace 18 años, dictaminando que Homm nunca había sido debidamente notificado. La desestimación es firme.

En el caso, Pricaspian notificó a Homm mediante la publicación de un aviso en un periódico de Los Ángeles. Sin embargo, unos meses antes, Pricaspian había presentado una demanda idéntica contra Homm en Colorado. Cuando Homm se defendió de la demanda, Pricaspian la desestimó y volvió a presentarla en California. Si bien Homm presentó una declaración jurada en el caso de Colorado revelando su ubicación, Pricaspian no informó al Tribunal de California sobre este hecho.

En primer lugar, el Tribunal de California determinó que los abogados de Pricaspian no presentaron una solicitud válida para notificar a Homm mediante publicación y anuló la sentencia en rebeldía. Este primer fallo significó que Pricaspian no había notificado la demanda dentro de los tres años posteriores a la presentación original. En consecuencia, el Tribunal de California desestimó la demanda de Pricaspian contra Homm en su totalidad.

Dado que Homm nunca fue notificado, no pudo defenderse en el juicio. Su coacusado, Todd Ficeto, fue a juicio y ganó porque el Tribunal determinó que Pricaspian no sufrió daños como resultado de la conducta de Ficeto y Homm. Dado que Homm no pudo participar en el juicio, no se benefició de esta decisión.

"Esto aclara las cosas. Pricaspian no tenía una reclamación válida por daños y perjuicios contra mí, pero me demandó hasta Alemania con la sentencia en rebeldía. Si me hubieran notificado debidamente, me habría defendido y habría ganado", destacó Homm. "Me complace que mi intento de anular esta sentencia multimillonaria haya prosperado".

