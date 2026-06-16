Florida Town vuelve el 20 de junio con Las Vegas Edition y convierte Autocine Madrid en una ciudad efímera

Primera edición de Florida Town - Florida Town

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras un debut en febrero con sold out y más de 5.000 asistentes, Florida Town vuelve el sábado 20 de junio a Autocine Madrid con Las Vegas Edition, una edición que eleva la producción y el storytelling del formato. El cartel secreto de artistas se mantiene como seña de identidad: en la pasada edición, el line-up sorpresa incluyó a Lala Love You, Juan Magán, Omar Montes y Coti, entre otros

Madrid, 16 de junio de 2026.- Florida Park presenta la segunda edición de Florida Town, que regresa el sábado 20 de junio con Florida Town: Las Vegas Edition. Lo que nació en febrero como un formato distinto dentro del ocio madrileño evoluciona ahora hacia una versión más ambiciosa y envolvente: la construcción de una ciudad propia inspirada en el imaginario de Las Vegas, los casinos americanos, los moteles de carretera y la cultura del entretenimiento sin horarios, llevada al lenguaje visual, social y secreto de Florida. Tras una primera edición que colgó el sold out y reunió a más de 5.000 asistentes, Florida Town se consolida como uno de los nuevos formatos experienciales más comentados de la ciudad y da un salto definitivo en producción y narrativa.



La edición de junio, que cuenta con Radisson RED Hoteles como empresa colaboradora, da un salto en storytelling y experiencia en el Autocine de Madrid. La propuesta se concibe como un universo con estética, códigos y recorridos inmersivos, donde la escenografía, la música, la gastronomía y el espectáculo conviven de forma continua para generar esa sensación de universo propio. El objetivo es que el público cruce la puerta del recinto y sienta que deja la ciudad atrás durante unas horas, dentro de una atmósfera que mezcla el exceso elegante de Las Vegas clásico, la estética Route 66 y referencias culturales reconocibles —neones, cartelería vintage, wedding chapels o diners— reinterpretadas desde el sello Florida.



El crecimiento no es solo de escala, también creativo. Las Vegas Edition refuerza la producción en iluminación, señalética y espacios tematizados, con zonas diferenciadas, activaciones integradas en el recorrido y un diseño pensado para que estén pasando cosas en distintos puntos en todo momento. El Autocine se transforma así en un mapa de paradas: puntos de encuentro, escenas en vivo y momentos que aparecen sin avisar, para que el plan esté tanto en la pista como en lo que sucede alrededor.



En lo musical, Florida Town mantiene su ADN híbrido y lo lleva un paso más allá: una construcción pensada como show continuo, con cambios de energía, live moments y una mezcla que transita entre lo comercial y la electrónica para acompañar el viaje del tardeo al cierre. Y, como seña de identidad, el line-up seguirá siendo secreto: la sorpresa forma parte del juego y refuerza la idea de cita de confianza. En la primera edición, ese cartel sorpresa reunió a Lala Love You, Juan Magán, Omar Montes y Coti, entre otros, y en junio vuelve a activarse esa misma expectativa que conecta con el público.



Los personajes tienen un papel central en esta edición. Dealers, perfiles inspirados en el universo casino y figuras extravagantes integradas en la narrativa interactúan con el público, generando situaciones espontáneas y contenido orgánico. La gastronomía también gana peso y se integra como parte del plan, con propuestas de restauración y barras alineadas con el imaginario americano y espacios pensados para convivir, socializar y vivir el evento desde distintos formatos.



Florida Town busca consolidarse como un formato propio dentro del ocio experiencial: una experiencia memorable y compartible, donde música, escenografía, narrativa e interacción conviven dentro de un mismo universo y dejan la sensación de haber vivido algo diferente a cualquier tardeo o festival convencional.



FLORIDA TOWN LAS VEGAS EDITION



Horario:

Sábado 20 de junio de 16:00 a 00:00

Dirección:

Lenovo Garage – Autocine Madrid

(C. de la Isla de Java, 2, Valverde, Madrid)



Acceso recomendado:

Taxi, VTC o vehículo propio (parking disponible)



Venta de entradas: Motel & Casino Town

Contacto

Nombre contacto: Gema Domingo

Descripción contacto: Directora de cuentas en Brandelicious

Teléfono de contacto: 682 592 022