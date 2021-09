La flota de construcción de carreteras no tripulada de XCMG completa el mantenimiento de carreteras nacionales

XCMG’s Unmanned Road Construction Fleet, the Largest Scale Globally, Completes National Highway Maintenance Project.

- La flota de construcción de carreteras no tripulada de XCMG, la mayor escala a nivel mundial, completa el proyecto de mantenimiento de carreteras nacionales

SUZHOU, China, 27 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- XCMG (000425.SZ) ha desplegado su flota de construcción de carreteras no tripulada para completar la extensión y el mantenimiento del segmento de Suzhou Road dentro de la autopista Nanjing-Shanghai Expressway, la carretera más transitada de China. Al ser la flota de construcción de carreteras no tripulada a mayor escala del mundo, su aplicación de éxito en forma de una solución de conjunto integrado es un evento histórico de importancia fundamental en lo que respecta al desarrollo del mantenimiento y la construcción de carreteras inteligentes a nivel global.

La autopista Nanjing-Shanghai Expressway es una de las carreteras de clase más alta de China y un pasaje dorado en el delta del río Yangtze. La flota no tripulada de XCMG estaba formada por 10 apisonadoras tándem y dos pavimentadoras de gran ancho, todas ellas bajo el mando unificado de la estación de referencia de posicionamiento por satélite BeiDou. Con el apoyo de tecnologías que incluyen el posicionamiento BeiDou de alta precisión, la navegación inercial y el reconocimiento de obstáculos, la flota completó las tareas programadas, entre las que se incluyen la conducción, la dirección y la compactación rodante.

"Este proyecto de construcción y mantenimiento de carreteras no tripulado nos ha permitido porder alcanzar la etapa de 'mantenimiento inteligente'. La tasa de aprobación de la inspección es mucho mayor que la de la construcción manual tradicional, y las tecnologías no tripuladas de XCMG se han destacado en la eficiencia de la construcción y la precisión del control", afirmó Li Xin, director general adjunto de Jiangsu Xiandai Road & Bridge Co.Ltd.

XCMG ha aplicado su tecnología de radar de medición continua de espesor de asfalto única y exclusiva dentro de este proyecto de mantenimiento de carreteras no tripulado, que se encuentra en una fase muy avanzada por delante de la medición de núcleos tradicional que mide de manera continua y precisa el espesor del asfalto pavimentado sin daños, alcanzando una profundidad máxima de 120 mm y garantizando un error de medición de ±1 mm. La tecnología proporciona una base precisa para el control en tiempo real en lo que respecta al espesor del pavimento y mejora la precisión del pavimento y la calidad de la construcción.

La flota no tripulada ha cumplido con todos los requisitos de construcción y mantenimiento a través de las pruebas de formato de cuadrícula de espesor, compactación y coeficiente de fricción.

XCMG siempre ha situado la tecnología inteligente no tripulada como un foco de investigación alcanzando un éxito dentro de la aplicación normalizada en las autopistas Panzhihua-Dali Expressway , Liuzhou-Nanning Expressway, Beijing-Xiong'an Expressway y Beijing-Dezhou Expressway.

"En el futuro, XCMG va a seguir comprometido con la I+D de productos inteligentes y no tripulados, alcanzando la estandarización de la construcción de ingeniería no tripulada y remodelando construcciones altamente complejas y difíciles. Gracias a la detección y control inteligente, construcción digital y tecnología no tripulada como núcleo, XCMG se dedica a proporcionar soluciones inteligentes personalizadas y de alta calidad para los clientes", explicó Lige Xue, ingeniero de I+D de XCMG.