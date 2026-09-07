Flow Technology se asocia con BW Forsyth Partners para responder a la demanda de fabricación biofarmacéutica

Flow Technology se asocia con BW Forsyth Partners - Flow Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

La inversión refuerza la capacidad de Flow Technology para ayudar a los fabricantes farmacéuticos y biotecnológicos a ampliar su producción y afrontar unos requisitos de fabricación cada vez más complejos

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- Flow Technology, proveedor de sistemas de procesos de ingeniería y soluciones de integración de skids para la industria mundial de las ciencias de la vida, ha anunciado una alianza con BW Forsyth Partners que respaldará la expansión continuada de la compañía en Estados Unidos y Europa y reforzará su capacidad para atender las necesidades cambiantes de los fabricantes farmacéuticos y biotecnológicos de todo el mundo.



La alianza llega en un momento en el que las compañías farmacéuticas y biotecnológicas están realizando importantes inversiones en capacidad de producción, tecnologías avanzadas de fabricación y cadenas de suministro nacionales. La experiencia de Flow Technology en sistemas de purificación downstream, filtración y cromatografía posiciona a la compañía para dar soporte a la infraestructura de procesos cada vez más sofisticada necesaria para fabricar terapias de nueva generación.



Flow Technology ha conseguido recientemente dos importantes proyectos en Estados Unidos para dos destacados fabricantes biofarmacéuticos globales que están invirtiendo en su expansión en el país, lo que refleja la creciente demanda de conocimientos especializados en sistemas de procesos a medida que los fabricantes mundiales de ciencias de la vida invierten en capacidad de producción nacional y capacidades avanzadas de fabricación.



"Durante más de cuatro décadas, Flow Technology ha sido un socio de ingeniería de confianza para los fabricantes biofarmacéuticos, ayudándoles a ejecutar proyectos complejos de forma segura, eficiente y a escala", afirmó Brian Holthouse, socio de BW Forsyth Partners. "Estamos encantados de asociarnos con el equipo de Charleville para proporcionar el apoyo necesario para ampliar sus capacidades, aumentar su presencia en Estados Unidos y continuar ofreciendo resultados excepcionales a los clientes".



"La industria biofarmacéutica está entrando en un periodo de importantes inversiones e innovación, y nuestros clientes necesitan socios que puedan ayudarles a crecer con confianza", afirmó Kevin Whooley, director general de Flow Technology. "Esta alianza nos permite seguir invirtiendo en nuestro equipo, reforzar nuestras capacidades, ampliar nuestro alcance y continuar ofreciendo las soluciones de ingeniería de las que dependen nuestros clientes para alcanzar sus objetivos de fabricación".



"En Forsyth hemos encontrado un socio que comparte nuestra cultura y nuestro compromiso con el cuidado de nuestro equipo, al tiempo que refuerza nuestra dedicación a la excelencia en ingeniería y a los clientes a los que hemos prestado servicio durante décadas. Este es un momento de orgullo para Flow Technology y estamos entusiasmados con esta nueva etapa", afirmó Tim Murphy, propietario de Flow Technology.



Flow Technology continuará operando bajo su actual equipo directivo, al tiempo que aprovechará los recursos de BW Forsyth para respaldar su crecimiento futuro. La alianza también crea oportunidades de colaboración con Machine Solutions, Inc., una empresa que ya forma parte de Forsyth y fabricante de equipos de fabricación de precisión y automatización para las industrias médica y de ciencias de la vida, combinando conocimientos técnicos y de fabricación complementarios.



En conjunto, las organizaciones están bien posicionadas para ayudar a los fabricantes farmacéuticos y biotecnológicos a afrontar requisitos de producción de alta precisión, al tiempo que amplían el acceso a los conocimientos de ingeniería y a la infraestructura de procesos esenciales para respaldar la fabricación de terapias de nueva generación.



Clearwater Ireland actuó como asesor exclusivo de Finanzas Corporativas de la parte vendedora en esta operación. Wallace Corporate Counsel actuó como asesor jurídico de la parte vendedora, mientras que Frame International, KTA y Forvis Mazars proporcionaron otros servicios de apoyo a la transacción.



CMD Global Partners actuó como asesor de la parte compradora. No se han divulgado los términos de la operación.



Acerca de Flow Technology

Fundada en 1978 y con sede en Cork, Irlanda, Flow Technology proporciona sistemas de procesos de ingeniería, integración de skids y servicios relacionados de distribución y mantenimiento a clientes de los sectores de fabricación biofarmacéutica, alimentación, bebidas, productos lácteos y destilerías. La compañía está especializada en el diseño, fabricación, instalación y soporte de sistemas de ingeniería altamente especializados utilizados en entornos de producción complejos y regulados. Más información en flowtechnology.com.



Acerca de BW Forsyth Partners

BW Forsyth Partners es una firma de inversión con sede en St. Louis centrada en desarrollar grandes empresas a través de las personas. La firma se asocia con empresas propiedad de sus fundadores y familias mediante inversiones a largo plazo y apoyo operativo diseñados para crear valor duradero. Para más información, visitar bwforsyth.com.

Contacto

Nombre contacto: Jennifer Fishering

Descripción contacto: BW Forsyth Partners

Teléfono de contacto: (314) 917-5260



