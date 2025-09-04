Flowbox adquiere Dreaminfluence, alcanzando 1.000 clientes en toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa SaaS sueca Flowbox, liderada por el CEO español Eulogi Bordas, cuya plataforma permite a las marcas recopilar y republicar contenido generado por los usuarios en sus propios canales, ha adquirido la compañía danesa Dreaminfluence. Con esta última adquisición, Flowbox supera los 1.000 clientes en Europa y se acerca a un ingreso recurrente anual (ARR) de 9 millones de euros



La operación consolida la posición de Flowbox como la plataforma UGC líder en Europa, con una oferta ampliada para atender al mercado de creadores UGC en constante crecimiento.



La adquisición también refuerza la presencia de Flowbox en España, donde su oficina en Barcelona se ha consolidado como uno de los principales centros de operaciones de la compañía desde la fusión con la empresa española Photoslurp hace tres años. Dicha integración estuvo liderada por Eulogi Bordas, cofundador y entonces CEO de Photoslurp, hoy al frente de Flowbox como CEO global.



Flowbox mantiene una fuerte relación con el mercado español, con marcas como Desigual, Lékué, SKLUM, CREATE, Misako y Naturitas. La empresa cuenta con el respaldo de inversores de capital riesgo en España como Inveready, Bankinter, Caixa Capital Risc e ICF, lo que refuerza el papel del ecosistema emprendedor español en la expansión de Flowbox.



Fundada en 2018 por Mikkel Malesa y Rasmus Tobiasen, Dreaminfluence ha desarrollado una plataforma líder de influencer marketing utilizada por más de 200 empresas, entre ellas Estée Lauder, Mondelēz y DK Company. Tras la operación, Flowbox atiende ya a más de 1.000 clientes, reporta cerca de 9 millones de euros en ARR y cuenta con más de 60 empleados en sus oficinas de Estocolmo, Barcelona, Ámsterdam y Copenhague.



"Esta adquisición es un paso natural en la misión de Flowbox de transformar la manera en que las marcas y los creadores colaboran para impulsar el comercio electrónico en toda Europa. Más del 80 % de los clientes de Flowbox ya trabajan con creadores de contenido. Al integrar la red de creadores de Dreaminfluence en la plataforma, se está construyendo una solución integral que permite a las marcas crear, activar y escalar contenido auténtico sin fricciones. No se trata solo de tecnología, sino de fomentar un ecosistema en el que marcas y comunidades crezcan juntas a través del storytelling y de un impacto medible", declaró Eulogi Bordas, CEO de Flowbox.



"Durante el último año, varios compradores mostraron interés en Dreaminfluence, pero Flowbox destacó rápidamente como la opción que mejor encajaba. Los creadores y el influencer marketing son elementos centrales en la visión y estrategia de crecimiento de Flowbox, y no podría imaginar un mejor lugar para el equipo y producto de Dreaminfluence. Ambas culturas comparten muchas similitudes, y las sinergias entre las plataformas son inmensas", afirmó Mads Wedderkopp, CEO de Dreaminfluence.



Mads Wedderkopp asumirá el cargo de Chief Revenue Officer en Flowbox. Además de sus fundadores, el principal accionista de Dreaminfluence es el incubador danés de marcas Blazar Capital. Tras la adquisición, los principales accionistas de Flowbox son su fundador Marcus Carloni y la firma noruega de capital de crecimiento Viking Growth. La operación se financió íntegramente mediante acciones de Flowbox.







