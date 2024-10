FLOWBOX: La solución global que permite lograr una eficiencia energética inagotable en todos los edificios

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa checa FLOWBOX es reconocida como proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner 2024 para sistemas de gestión y optimización de la energía

PRAGA, 8 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- FLOWBOX , proveedor líder de tecnología de gestión energética, se enorgullece de anunciar su inclusión como proveedor representante en la Guía de mercado de Gartner para sistemas de gestión y optimización energética (EMOS) de 2024. Este logro coloca a FLOWBOX entre los actores clave en el sector de la gestión energética global y destaca su enfoque innovador para optimizar el consumo energético y respaldar las iniciativas de sostenibilidad.

La Guía de mercado 2024, escrita por los analistas Lauren Wheatley y Lloyd Jones, ofrece una descripción detallada del panorama cambiante de proveedores de EMOS. Estos sistemas permiten a las empresas con un uso intensivo de la energía realizar un seguimiento y optimizar su uso, mitigar los riesgos de suministro y reducir los costes, al tiempo que cumplen con los requisitos regulatorios y de sostenibilidad cada vez más exigentes.

Según el informe:

"Los sistemas de gestión y optimización de la energía proporcionan una visión holística del uso de la energía, lo que permite tomar decisiones casi en tiempo real y fomenta la eficiencia operativa, el ahorro de costes de energía y las mejoras de sostenibilidad".[1]

Una de las conclusiones clave del informe de Gartner destaca la creciente necesidad de análisis predictivos en tiempo real en los sistemas de gestión energética. A medida que los costes de la energía fluctúan y aumentan las demandas de sostenibilidad, las empresas están aprovechando las capacidades predictivas para pronosticar el uso de energía y optimizar el rendimiento en múltiples sitios. FLOWBOX EMOS integra estas funciones predictivas, lo que permite a los usuarios gestionar de forma proactiva el consumo de energía, reducir los cargos por demanda máxima y mejorar la eficiencia operativa.

"La eficiencia energética es una fuente de energía en sí misma, inagotable y disponible en todas partes". — Michiel Rijsberman, miembro del Consejo Provincial de Flevoland, Países Bajos[1]

FLOWBOX EMOS es reconocido por su capacidad de ayudar a las organizaciones a gestionar el consumo energético con precisión y automatización. Al proporcionar información en tiempo real, análisis avanzados y capacidades de integración, el sistema permite a las empresas lograr reducciones de costes y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Con FLOWBOX, las empresas obtienen acceso a una solución escalable que se adapta a las necesidades cambiantes del negocio y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento normativo.

"Ser incluido en la Guía de Mercado de Gartner es un logro extraordinario para FLOWBOX y reafirma nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras en gestión energética", afirmó Pavel Heczko, consejero delegado de FLOWBOX. "En un momento en que las empresas se enfrentan a desafíos energéticos sin precedentes, estamos orgullosos de ofrecer herramientas que no solo optimizan el rendimiento energético, sino que también contribuyen a los esfuerzos globales de sostenibilidad".

El reconocimiento consolida aún más la posición de FLOWBOX como líder en tecnología de gestión energética, subrayando el papel de la empresa para ayudar a industrias como la manufacturera, la inmobiliaria y el sector público a satisfacer las demandas del panorama energético moderno.

Lauren Wheatley and Lloyd Jones. "2024 Gartner Market Guide for Energy Management and Optimization Systems." Gartner, 17 de septiembre de 2024. https://www.gartner.com/en/doc/779914-market-guide-for-energy-management-and-optimization-systems .

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. y en el extranjero, y se utiliza en este documento con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de FLOWBOX:FLOWBOX es un proveedor de soluciones de gestión energética con sede en la República Checa, especializado en sistemas avanzados que permiten a las empresas supervisar, controlar y optimizar el uso de la energía. Su plataforma EMOS está diseñada para ofrecer información en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa y respaldar los objetivos de sostenibilidad de los clientes de una amplia gama de industrias. Para obtener más información, visite www.flowbox.com.

