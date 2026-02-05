Floyd Mayweather se enfrenta al icono griego 'Iron' Mike Zambidis en Atenas en BATTLE of the LEGENDS

(Información remitida por la empresa firmante)

Invicto vs inquebrantable

ATENAS, Grecia, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Floyd "Money" Mayweather Jr., el boxeador más exitoso e invicto de la historia, subirá al ring en Atenas, cuna de los Juegos Olímpicos y base misma del deporte mundial.

El 27 de junio de 2026, Mayweather encabezará BATTLE OF THE LEGENDS, un megaevento mundial, enfrentándose a Mike "Iron" Zambidis, el atleta de combate más emblemático de Grecia, en una súper pelea única que une continentes, épocas y culturas de combate.

El boxeador profesional estadounidense, con un récord invicto de 50-0, ganó 15 campeonatos mundiales importantes en cinco categorías de peso, desde superpluma hasta peso superwelter, y fue campeón olímpico de bronce. Uno de los mejores boxeadores defensivos de la historia del deporte, con una trayectoria extraordinaria, definida por su dominio, precisión y longevidad al más alto nivel. Mayweather es el pegador más preciso entre los boxeadores profesionales.

Frente a él se encuentra la leyenda griega del boxeo y el kickboxing, Mike "Iron" Zambidis. 18 veces campeón mundial, Zambidis ha competido contra los mejores atletas de todo el mundo en combates impresionantes, con un impresionante récord profesional de 180 peleas, 158 victorias y 87 nocauts. Es reconocido mundialmente por sus logros en competiciones internacionales y eventos de K-1 en Japón, y destaca por sus excepcionales habilidades de boxeo, su técnica inigualable y su estilo de combate agresivo.

El evento se llevará a cabo en el Telekom Center, Complejo Olímpico OAKA, y recibirá a miles de espectadores en vivo y a millones de espectadores de todo el mundo a través de plataformas de transmisión internacionales y distribución de medios digitales.

Programado para el 27 de junio de 2026 en el Telecom Center, OAKA Arena, Atenas, es uno de los espectáculos deportivos más esperados a nivel mundial.

"BATTLE of the LEGENDS" es un evento de boxeo de élite que incluye un combate estelar entre Floyd "Money" Mayweather y "Iron" Mike Zambidis. Además, se llevarán a cabo dos combates por el título mundial con atletas de talla mundial, además de actividades de entretenimiento paralelas y un concierto en vivo.

La venta de entradas estará disponible a través de Ticketmaster. Más detalles y el anuncio oficial de venta se anunciarán próximamente.

BATTLE OF THE LEGENDS cuenta con el patrocinio de SEAJETS, la mayor red de embarcaciones de alta velocidad, y X-treme Stores, la mayor cadena de fitness de Grecia y Chipre, es el patrocinador oficial del evento.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2876867/BATTLE_of_the_LEGENDS_Mayweather_vs_Zambidis.jpg

