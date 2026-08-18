Fluidos refrigerantes Castrol ON PG25 validados para centros de datos y fábricas de IA de NVIDIA

(Información remitida por la empresa firmante)

- Fluidos refrigerantes Castrol ON PG25 validados para la infraestructura de centros de datos y fábricas de IA de NVIDIA

La validación incluyó una revisión del rendimiento técnico y la compatibilidad de materiales de los productos, junto con la resiliencia del negocio y la cadena de suministro global de Castrol.

Este logro refuerza la posición de Castrol en refrigeración líquida, dado que la IA impulsa la demanda de centros de datos más potentes y de mayor densidad.

PANGBOURNE, Inglaterra, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Castrol anunció hoy que dos de sus fluidos refrigerantes de aplicación directa sobre chips —Castrol ON PG25 y PG25T— han sido validados para cumplir con los requisitos de NVIDIA para la infraestructura de centros de datos y fábricas de IA. Esta validación sirve para proporcionar a los operadores de centros de datos, fabricantes de equipos y proveedores de sistemas de refrigeración una mayor confianza al seleccionar fluidos para infraestructuras de IA de alto rendimiento.

La IA y la computación de alto rendimiento están concentrando mayor potencia de procesamiento en los centros de datos, generando altos niveles de calor que pueden ser difíciles de gestionar únicamente con refrigeración por aire. La refrigeración directa al chip soluciona este problema haciendo circular el fluido a través de placas frías instaladas en componentes como las unidades centrales de procesamiento (CPU) y las unidades de procesamiento gráfico (GPU). Castrol ON PG25 se ha diseñado para su uso en estos entornos y forma parte de la amplia gama de fluidos de refrigeración directa al chip de Castrol. Como sistema de circuito cerrado, el fluido circula continuamente sin exposición atmosférica, minimizando la pérdida de agua por evaporación y mejorando la eficiencia del uso del agua (WUE) de la infraestructura de las fábricas de IA.

Castrol ON PG25 y PG25T fueron validados tras una revisión técnica que abarcó la resistencia a la corrosión, la estabilidad térmica, la calidad del agua de dilución, la pureza del fluido base de propilenglicol y la compatibilidad con los materiales en contacto con el fluido: metales, plásticos, juntas y otros componentes que entran en contacto con el fluido dentro de un sistema de refrigeración líquida. La revisión también consideró la resiliencia del negocio y la cadena de suministro global de Castrol.

"A medida que la infraestructura de IA crece, la industria necesita soluciones de refrigeración que sean eficaces, prácticas de implementar y fiables a largo plazo", afirmó Peter Huang, presidente global de Gestión Térmica y Centros de Datos de Castrol. "La inclusión de Castrol ON PG25 y PG25T en la infraestructura de fábrica de IA validada por NVIDIA ofrece a los clientes mayor confianza tanto en el rendimiento de los fluidos como en la capacidad de Castrol para proporcionar soporte global consistente en todos los mercados. Se trata de un paso importante para que la refrigeración líquida se convierta en un componente fiable del diseño y la operación de las fábricas de IA".

Sung A. Kim, gerente global de tecnología de centros de datos de Castrol, comentó: "Evaluamos cada fluido de gestión térmica bajo rigurosas condiciones de prueba antes de su lanzamiento al mercado. La validación de NVIDIA confirma que PG25 (OAT) y PG25T (IAT) cumplen con este estándar, incluso a la escala e intensidad de la infraestructura de IA actual".

Acerca de Castrol

Castrol, una de las marcas líderes mundiales en lubricantes, cuenta con una larga trayectoria de innovación e impulso a los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, unida a una filosofía de colaboración, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han sido clave en numerosos logros tecnológicos en tierra, aire, mar y espacio durante más de 125 años. Castrol forma parte del grupo bp y atiende a clientes y consumidores en los sectores automotriz, marítimo, industrial y energético. Nuestros productos son reconocidos mundialmente por su innovación y alto rendimiento gracias a nuestro compromiso con la calidad superior y la tecnología de vanguardia. Para más información, visite: www.castrol.com.

Acerca de la división de gestión térmica de Castrol

La división de gestión térmica de Castrol desarrolla fluidos para centros de datos y sistemas de almacenamiento de energía bajo la marca Castrol ON. Atendemos mercados en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, China, Australia y el Sudeste Asiático.

Castrol ON ofrece fluidos de refrigeración para centros de datos destinados a cargas de trabajo de IA, aprendizaje automático y computación en la nube, que permiten la gestión térmica durante todo el ciclo de vida de un centro de datos.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fluidos-refrigerantes-castrol-on-pg25-validados-para-centros-de-datos-y-fabricas-de-ia-de-nvidia-302853087.html