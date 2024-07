Flytxt positioned as A Niche Player in 2024 Gartner Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations Report

(Información remitida por la empresa firmante)

- Flytxt incluido en el Cuadrante Mágico™ 2024 de Gartner para IA en operaciones comerciales y de clientes de CSP

DUBÁI, EAU y BOMBAY, La India, 9 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Flytxt , proveedor líder de soluciones SaaS de IA que maximizan el valor del ciclo de vida del cliente (CLTV) para empresas de suscripción, ha anunciado su inclusión como actor nicho en el informe Magic Quadrant for AI for CSP Customer and Business Operations de Gartner.

Flytxt cree que la inclusión en el informe refleja su experiencia en el suministro de soluciones de maximización de CLTV probadas en el mercado para los CSP aprovechando su IA especializada, desarrollada y perfeccionada durante 12 años, y entrenada con billones de puntos de datos de la industria. Las soluciones SaaS de IA de rápida implantación ayudan a los CSP a optimizar decisiones y acciones en contextos de relación con el cliente, como el marketing, la atención al cliente o la gestión de productos, para obtener mejores resultados empresariales.

"Estamos encantados de haber sido incluidos en el informe Magic Quadrant for AI in CSPs Customer and Business Operations de Gartner. Hemos optado por un enfoque basado en productos para ofrecer soluciones de IA, impulsados por nuestra visión de que una IA que aprende continuamente de diferentes contextos y mercados de relación con el cliente ofrece una precisión mucho mayor y un retorno de la inversión más rápido a los clientes", afirmó el doctor Vinod Vasudevan, consejero delegado de Flytxt.

"Nuestras soluciones de IA permiten a los CSP conocer mejor el uso de los productos y el comportamiento de los clientes a lo largo de su ciclo de vida, lo que les ayuda a optimizar las oportunidades para maximizar el valor del ciclo de vida de los clientes y los productos. Pueden revisar y perfeccionar los catálogos de productos existentes, lanzar nuevos productos y ofertas, predecir futuras acciones o necesidades de los clientes, mejorar la adopción digital y la retención, y mejorar la eficiencia del marketing y la atención, todo lo cual conduce a resultados empresariales tangibles", añadió.

Las soluciones de IA para CX de Flytxt, eficientemente entrenadas y listas para implementar, ofrecen una precisión superior, eficiencia, confianza del usuario y un tiempo de creación de valor más rápido en comparación con las soluciones de IA genéricas o personalizadas. En la actualidad, más de 75 CSP utilizan las soluciones de Flytxt para mejorar la experiencia del cliente y maximizar el valor del ciclo de vida del cliente.

Para más información sobre Flytxt y sus soluciones de maximización de CLTV, visite www.flytxt.com .

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, por Pulkit Pandey, Amresh Nandan y Peter Liu, 4 de junio de 2024.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente, y CUADRANTE MÁGICO es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2452536/Gartner_MQ.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2096851/Flytxt_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flytxt-incluido-en-el-cuadrante-magico-2024-de-gartner-para-ia-302191563.html