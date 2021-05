Fnac confirma su apertura en el centro comercial Vialia

Se trata del primer establecimiento de la distribuidora de productos culturales, de ocio, tecnología y hogar en la provincia de Pontevedra y el segundo en Galicia

Con más de 1.000 m2 de superficie, esta apertura supone un importante refuerzo a la oferta comercial del complejo que abrirá sus puertas en septiembre

Vigo, 17 de mayo de 2021. Tras varios meses de negociaciones con la inmobiliaria comercial Nhood, Fnac ha confirmado que abrirá un nuevo local en el centro comercial Vialia de Vigo. De esta forma, será el primer establecimiento de la distribuidora de productos culturales, de ocio, tecnología y hogar en la provincia de Pontevedra y el segundo en Galicia.

Con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, esta apertura viene a reforzar la amplia oferta comercial del espacio vigués. “Para nosotros supone una gran satisfacción poder confirmar que un operador tan importante como es la Fnac va a estar presente en Vialia; han sido meses de negociaciones y de mucho esfuerzo, pero nuestro objetivo desde el principio ha sido intentar traer a aquellas marcas que no están presentes en la ciudad”, afirma Daniel Lorenzo, director de Marketing de Nhood.

El centro comercial Vialia Estación de Vigo que abrirá sus puertas en septiembre, será un referente para la ciudad gallega ya que promete cambiar la movilidad de Vigo con una estación intermodal de tren, abierta a los viajeros de manera provisional desde el pasado 22 de marzo; además de estación de autobús, un nuevo centro comercial y zonas verdes que cubren todas las necesidades de los ciudadanos.

El proyecto de Thom Mayne, que está presupuestado en 83 millones de euros y dispondrá de 43.080 metros cuadrados, ya cuenta con el 80% de la superficie comercializada. Asimismo, albergará locales como Alcampo, Primark, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la tienda de ropa deportiva AW LAB, RKS footwear, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty, The Body Shop o Vanua; y restaurantes como La Pepita, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, Mc Donalds, Burger King, la cafetería Bombón Boss o la heladería Smooy, entre otros.

Sobre Nhood

Nhood, nuevo operador inmobiliario mixto. Nhood es un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad).

Su experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos terciarios). Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros.

Sobre Fnac

Fnac es la primera marca distribuidora en Europa de productos tecnológicos y culturales, y constituye un ejemplo único de alianza entre comercio, cultura y tecnología. Literatura, música, cine, videojuegos, imagen, sonido, nuevas tecnologías y productos para la cocina, el hogar y el cuidado personal, convergen en un lugar de compra, asesoramiento, descubrimiento y encuentro.

Fnac nació en 1954 en Francia y en 2016 se unió a la cadena Darty para formar el Grupo Fnac Darty. En 2019 el grupo incorporó la marca de productos sostenibles Nature&Découvertes. Con una facturación de 7.491 millones de euros, cuenta con una red de 980 establecimientos repartidos entre Francia, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Marruecos, Qatar, Costa de Marfil, Congo, Camerún y Túnez.

Fnac llegó a España hace 27 años, abriendo su primera tienda en la madrileña calle Preciados en diciembre de 1993 y convirtiéndose desde el principio en un referente ineludible tanto de la programación como del consumo cultural y tecnológico en España. Fnac España cuenta con 39 tiendas físicas más la virtual, www.fnac.es. Está presente en Madrid (9), Barcelona (6), Zaragoza (2), Valencia (3), A Coruña, Alicante, Asturias, Bilbao (2), Málaga, Marbella, Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valladolid, Pamplona (2), Girona, Granada, Palma de Mallorca y Castellón. Además, tiene dos tiendas en el Principado de Andorra.

