En Tus Fogones desarrolla propuestas de catering experiencial con gastronomía molecular y cocina en vivo - En Tus Fogones

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de mayo de 2026.-

La experiencia gastronómica ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro de los eventos corporativos, celebraciones privadas y propuestas premium vinculadas al sector de la hostelería. La búsqueda de formatos más participativos y memorables ha impulsado tendencias donde la cocina deja de ser únicamente un servicio para convertirse en parte activa del espectáculo. En este escenario, conceptos como el show cooking y la gastronomía molecular ganan protagonismo dentro de las experiencias organizadas por empresas de catering que buscan ofrecer propuestas diferenciales. En Tus Fogones desarrolla servicios gastronómicos personalizados donde la cocina en vivo, la creatividad culinaria y la interacción con los asistentes forman parte central de cada evento.

La evolución de los hábitos de consumo dentro del ámbito gastronómico ha favorecido la aparición de formatos orientados a generar experiencias más inmersivas. Actualmente, muchos eventos buscan combinar gastronomía, entretenimiento y puesta en escena para crear momentos capaces de conectar emocionalmente con los asistentes.

El show cooking transforma la experiencia gastronómica en los eventos

El concepto de show cooking va más allá de la preparación de platos frente al público. Esta práctica combina cocina, interacción y espectáculo, permitiendo que los asistentes participen de una experiencia gastronómica dinámica y cercana. La elaboración en directo, el contacto con el chef y la posibilidad de descubrir técnicas culinarias en tiempo real convierten cada servicio en una propuesta experiencial.

En Tus Fogones incorpora formatos de cocina en vivo y gastronomía molecular en distintos tipos de eventos corporativos y privados. Talleres gastronómicos, presentaciones de producto, celebraciones de empresa y encuentros exclusivos forman parte de los escenarios donde estas experiencias adquieren protagonismo.

La utilización de técnicas vinculadas a la gastronomía molecular permite incorporar elementos visuales y sensoriales que refuerzan la experiencia del comensal. Texturas, presentaciones creativas y elaboraciones en directo generan una propuesta orientada a sorprender y convertir la gastronomía en uno de los principales focos del evento.

Además de su componente experiencial, el show cooking también favorece la interacción entre asistentes y chefs, creando un entorno más participativo y cercano.

Gastronomía experiencial como herramienta de diferenciación y marca

Dentro del sector de la hostelería y los eventos, las experiencias gastronómicas inmersivas se han convertido en una herramienta orientada a reforzar la percepción de marca y generar recuerdo entre los asistentes. El catering ya no se limita exclusivamente al servicio de restauración, sino que forma parte de la narrativa visual y emocional del evento.

Como empresa de catering, En Tus Fogones desarrolla propuestas adaptadas a las necesidades de cada cliente, combinando planificación, creatividad culinaria y atención al detalle. La personalización de cada experiencia permite integrar formatos de cocina en vivo, estaciones temáticas y propuestas gastronómicas diseñadas específicamente para cada tipo de celebración.

La creciente presencia del show cooking en eventos corporativos y privados responde a una tendencia donde la gastronomía se entiende como una experiencia completa capaz de generar interacción, conexión emocional y diferenciación.

A través de sus propuestas gastronómicas, En Tus Fogones continúa apostando por formatos innovadores que integran gastronomía molecular, cocina en vivo y experiencias participativas, consolidando una línea de trabajo centrada en transformar cada evento en una experiencia memorable.

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