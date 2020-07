COMUNICADO: Follow me to be Healthy with Europe: El #400gChallenge cumple un año

- La campaña Follow me to be Healthy with Europe, ya lleva un año en marcha, consiguiendo 32 milliones impresiones en las redes sociales;

- Contando con los fondos de Freshfel Europe, Aprifel y la Comisión Europea, la campaña busca aumentar el consumo de frutas y verduras entre los europeos de 18 a 30 años;

- Las colaboraciones con los influencers y retos mensuales instan a los jóvenes europeos a compartir consejos para integrar de forma sencilla la fruta y las verduras en sus dietas diarias

BRUSELAS, 2 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La campaña "Follow me to be Healthy with Europe [https://400gchallenge.eu/]" ya ha cumplido un año. Lanzada por medio de Freshfel Europe, Aprifel y la Comisión Europea, su objetivo es instar a los jóvenes europeos a aumentar su consumo de frutas y verduras a un mínimo de 400 gramos diarios, de cara mejorar y finalmente transformar los hábitos alimenticios de los millennials.

Como iniciativa digital primero, la campaña a nivel europeo ha generado más de 32 milliones impresiones en los medios sociales en sus 12 primeros meses. Por medio de colaboraciones con influencers de los medios sociales, como Carlos Rios [https://www.instagram.com/carlosriosq/], la campaña ha mostrado que realizar una dieta con elevado consumo en fruta y verduras no es solo saludable, sino que también es sencilla de conseguir y divertida de llevar a cabo.

Usando el hashtag #400gChallenge, se 'reta' a los seguidores a incluir más fruta y verduras en su dieta diaria. Estos retos están promocionados por las infográficas mensuales, consejos y videos, que muestran que los beneficios para la salud de la fruta y verdura son directos y cercanos en los seis canales de los medios sociales de la campaña. "Se trata de una elección natural para llevar a cabo en esta primera campaña digital - como media, nuestra audiencia objetivo invierte más de una tercera parte de sus horas activas en el formato online", indicó Philippe Binard, delegado general para Europa de Freshfel.

La parte online de la campaña, que tiene una duración prevista hasta finales del año 2021, está complementada por su presencia en los eventos. En el evento de lanzamiento llevado a cabo en el festival Eurockéennes de Belfort en julio de 2019, se distribuyó entre los asistentes al festival 1 tonelada de fruta y verduras. Los visitantes al expositor de la campaña hablaron con un dietista acerca de la importancia del consumo de fruta y verduras. "Desde que hablamos con los visitantes en nuestro expositor, quedó claro que muchos de los jóvenes no eran conscientes del amplio beneficios que supone para la salud una dieta con un elevado consumo de fruta y verduras", comentó Mathilde Fléchard, responsable de proyecto para Europa de Aprifel.

En Europa, 1 de cada 5 adultos son obesos, y para el año 2030, se estima que más del 50% de la población europea padecerá obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): "La fruta y las verduras son componentes importantes de una dieta saludable"([1]). Así, la OMS recomienda el consumo de al menos 400 gramos de fruta y verdura al día. Aún con ello, los niveles de consumo de fruta y verduras de la mayor parte de los Estados Miembros de la UE siguen por debajo de este objetivo de consumo, con solo un 14% de la población de Europa cumpliendo con esta recomendación.

Este bajo consumo de frutas y verduras es muy destacable entre personas de 18 y 30 años. Por este motivo, esta campaña de concienciación europea se centra en este grupo de edades específico.

