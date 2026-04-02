Folly lanza la primera gominola para la salud capilar con potencia de pastilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la misión de solucionar la crisis de subdosificación y consistencia en la industria de los suplementos

Más de 30 ingredientes clínicamente probados, 16 veces la dosis de la gominola capilar promedio; tecnología innovadora de encapsulación biotecnológica; resultados visibles en 30 días

LONDRES, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Folly, el primer suplemento capilar con base biotecnológica, anunció hoy su lanzamiento global junto con una inversión adicional liderada por Khosla Ventures. Esta inversión acelerará la comercialización global de su innovadora plataforma de encapsulación y su expansión a nuevas categorías de bienestar.

Folly ofrece más de 30 ingredientes clínicamente estudiados en formato de gominola, en dosis que antes solo se encontraban en pastillas y cápsulas, gracias a Folly Microspheres, un sistema de microencapsulación patentado desarrollado por la empresa matriz, Genecis Bio. Es el primer suplemento capilar que aplica la ciencia de la administración de fármacos para resolver lo que la compañía denomina "la crisis de consistencia de la industria de los suplementos".

Fórmulas débiles y poca consistencia

La mayoría de los suplementos capilares utilizan ingredientes similares de moda: biotina, vitaminas, aceite de semilla de calabaza. Sobre el papel, muchos parecen comparables.

Las mujeres suelen probar productos que parecen prometedores, pero que no ofrecen una dosificación efectiva o son demasiado engorrosos para usarlos el tiempo suficiente para ver resultados.

Folly ofrece ingredientes clínicamente probados en dosis efectivas, no dosis superficiales diseñadas para el marketing.

Para lograr esto en formato de gominola, Folly desarrolló un sistema de microesferas protectoras —Folly Microspheres™— que ayuda a estabilizar los principios activos sensibles durante la producción y la digestión. Esto permite que la gominola contenga una mayor concentración de ingredientes que las gominolas capilares tradicionales, sin comprometer el sabor ni la facilidad de uso diario.

Luna Yu, cofundadora y consejera delegada:

"Folly se creó para resolver la crisis de administración de la industria de los suplementos: garantizar que los nutrientes clínicamente estudiados lleguen realmente a los folículos pilosos, y no a la mucosa estomacal. Pasé años trabajando en la ciencia de la administración farmacéutica antes de darme cuenta de que la industria de los suplementos nunca había aplicado completamente estos principios. Los mismos métodos que protegen los ingredientes activos en la administración de medicamentos pueden proteger los nutrientes en una gominola. Eso es lo que hacen las microesferas de Folly".

En un estudio de percepción del consumidor con 300 personas, las mujeres que usaron Folly diariamente durante al menos 30 días informaron que:

El 84 % notó una mejora en la salud de su cabello en 30 días.

El 81 % notó un cabello con más volumen.

El 79 % experimentó una menor caída del cabello.

Folly se lanzará en abril de 2026 en Estados Unidos y Reino Unido, con expansión por Europa y Asia a lo largo de 2026.

Visite: www.follynutrition.com / @FollyNutrition

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