Fondazione Maire: El estudio IPSOS 2025 aporta nuevas perspectivas sobre la transición energética mundial (2)

- Fondazione Maire: Estudio IPSOS 2025 aporta nuevas perspectivas sobre la transición energética a nivel mundial: India lidera en concienciación (63 %) y compromiso percibido para implementar estrategias de descarbonización (71 %)

Los dos países recién incorporados a la encuesta, Catar y Argentina, muestran un nivel de concienciación diferente: Catar se encuentra entre los líderes (67 %), mientras que Argentina aún tiene margen para mejorar la percepción pública sobre el papel de la transición energética.

El estudio ya ha realizado más de 2.300 entrevistas en 14 países de cuatro continentes, comparando el nivel de concienciación sobre la transición energética y la demanda de habilidades para los objetivos climáticos: Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, China, Azerbaiyán, Kazajistán, Turquía, EE.UU., Chile, Argentina, Italia, Reino Unido y Argelia.

MILÁN, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La necesidad de habilidades tanto interpersonales como técnicas para desarrollar profesionales integrales es esencial para impulsar la transición energética. La experiencia técnica en energías renovables y tecnologías sostenibles es crucial para impulsar la innovación y la implementación, mientras que las habilidades interpersonales como la resolución de problemas, la adaptabilidad y el pensamiento crítico son vitales para afrontar los desafíos dinámicos de las transiciones energéticas. Esto se desprende de la edición 2025 del estudio de la Fondazione MAIRE – ETS, la fundación del grupo italiano de tecnología e ingeniería MAIRE, realizado en colaboración con IPSOS, reconocida empresa internacional de investigación de mercados.

El estudio, "Objetivos climáticos: Superando el desafío de los objetivos climáticos mediante la creación de habilidades y competencias a nivel mundial. Anexo 2: Enfoque Qatar – Argentina", patrocinado por MAIRE, incorpora dos países más, Qatar y Argentina, lo que eleva el panel a más de 2.300 entrevistas seleccionadas desde 2023 en 14 países de 4 continentes, además de líderes de opinión. Objetivos Climáticos abarca un grupo diverso de naciones: Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio; India, China, Azerbaiyán, Kazajistán y Turquía en Asia; EE.UU., Chile y Argentina en América; Italia y Reino Unido en Europa; y Argelia en África.

India destaca como líder en conocimiento sobre la transición energética, con un 63 % de los encuestados que declaran un alto nivel de familiaridad. Kazajistán ocupa el último lugar, con solo un 29 % muy familiarizado con el concepto, seguido de cerca por Argentina, con un 36%. La transición energética es una prioridad para el 70 % de los encuestados en India y Turquía, seguidos por el 67 % en Qatar, mientras que Argentina muestra la menor prioridad, con tan solo un 34 %.

El compromiso del país también es el más alto en India (71 %), seguido de Arabia Saudita (62 %), y el más bajo en Kazajistán (15 %) y Argentina (23 %). Los principales desafíos incluyen la sensibilización (Argelia, China), la participación de empresas privadas (Chile) y la participación de las partes interesadas (China e India). El desarrollo de infraestructuras es una prioridad en Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Estados Unidos, mientras que Azerbaiyán se centra en la formación profesional y Catar muestra su mayor preocupación por la pérdida de empleos en los sectores tradicionales.

Kazajistán teme que los costes de la transición superen los beneficios, mientras que Arabia Saudita espera beneficios a corto plazo. Las necesidades de educación y capacitación son generalizadas, con mayor urgencia en China y Chile. Las habilidades técnicas y blandas, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad, tienen una gran demanda a nivel mundial. Entre las habilidades técnicas específicas se incluyen el análisis de impacto ambiental (Azerbaiyán), el conocimiento de energías renovables (Argelia) y la experiencia en materiales alternativos (Argelia, Catar, China, EE.UU.). La disponibilidad de mano de obra cualificada se considera insuficiente en Kazajistán, pero adecuada en China e India.

Fabrizio Di Amato, presidente de MAIRE y de la Fondazione MAIRE, comentó: "La transición energética es un proceso irreversible: sus beneficios, tanto ambientales como económicos, son reconocidos globalmente y compensarán los costes para 13 de los 14 países a corto plazo y para el 100 % de los países del panel a largo plazo. El éxito depende de la alineación estratégica de la visión, las políticas, la innovación y, sobre todo, el capital humano. Invertir en nuevas habilidades técnicas y blandas para los objetivos climáticos y la circularidad es esencial para definir la competitividad futura de las naciones. Los países emergentes reconocen la necesidad de aumentar la disponibilidad de profesionales en transición energética: aquí es donde observamos el mayor dinamismo que está transformando la geoeconomía a nivel mundial".

Apéndice: Los objetivos climáticos se centran en Qatar y Argentina

En Qatar, la concienciación pública y gubernamental es alta: el 95 % de la población está familiarizada con la transición energética y el 67 % la considera una prioridad. El país está invirtiendo en energías renovables y tecnología climática, creando nuevos empleos y priorizando la experiencia técnica, especialmente en energías renovables y cuestiones ambientales. La educación y la formación son fundamentales en la estrategia de Qatar, y las universidades y el gobierno participan activamente en la preparación de la fuerza laboral para los rápidos cambios. Sin embargo, existe preocupación por la pérdida de empleos en los sectores tradicionales, lo que convierte la adaptación de la fuerza laboral en un desafío clave.

Enfoque en Argentina: Argentina muestra un alto nivel de conocimiento general (97 %), pero solo el 36 % está familiarizado a fondo con los conceptos de la transición energética, y solo el 34 % la considera una prioridad nacional. La brecha entre el conocimiento público y la acción gubernamental es notable, y la mayoría de las iniciativas son impulsadas por empresas privadas o extranjeras. Si bien se valora la educación, el 41 % de los argentinos se siente poco preparado y reconoce la necesidad de mayor capacitación. El país se enfrenta a restricciones económicas y una inversión limitada en el desarrollo de la fuerza laboral, lo que frena el progreso.

Ambos países reconocen la necesidad de formación, y una combinación de habilidades técnicas y blandas, la resolución de problemas y la creatividad son especialmente importantes. En definitiva, si bien ambos consideran la educación vital, Qatar está mejor posicionado para liderar, mientras que Argentina debe superar las barreras estructurales y económicas para beneficiarse plenamente de la transición energética.

Aspectos destacados generales de los Objetivos Climáticos:

Conocimiento. India destaca como líder en conocimiento sobre la transición energética, con un 63 % de los encuestados que declaran un alto nivel de familiaridad. Kazajistán ocupa el último lugar, con tan solo un 29 %, precedido por Argentina, con un 36 %.

Prioridades. La transición energética es una prioridad para el 70 % de los habitantes de India y Turquía, seguidos por el 67 % de Qatar; Argentina ocupa el último lugar con el 34 %.

Oportunidades. Los argelinos son los más convencidos de los beneficios para la salud y un medio ambiente más limpio. India y Arabia Saudita destacan el potencial para impulsar la inclusión de las mujeres. China es el país más entusiasta en cuanto a la creación de empleo.

Gobiernos. El compromiso prioritario gubernamental se valora más positivamente en India (71 %), Arabia Saudita (62 %), en comparación con Kazajistán (15 %) y Argentina (23 %).

Liderazgo. Los participantes chinos consideran que su país es líder en comparación con los demás y casi la mitad de los encuestados otorga gran importancia a la innovación sostenible en procesos de producción, productos y servicios, mientras que el 68 % considera la tecnología importante para la transición energética.

Desafíos. Argelia y China tienen dificultades para sensibilizar a la opinión pública; Chile se enfrenta a obstáculos en la adaptación del sector privado a las energías renovables. Garantizar la participación activa de todos los interesados es un reto para China. El desarrollo de infraestructuras es una prioridad en los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Kazajistán. La formación de profesionales es un objetivo clave en Azerbaiyán. Qatar muestra preocupación por la pérdida de empleos en los sectores tradicionales. Turquía, Argelia, Estados Unidos y Reino Unido destacan la importancia del desarrollo de políticas energéticas y ambientales.

Ventajas y desventajas. Kazajistán muestra el mayor nivel de preocupación sobre si los costes de la transición energética superarán los beneficios. Por el contrario, la mitad de los encuestados en Arabia Saudita cree que los beneficios de la transición energética superarán los costes inicialmente, compensándose con el tiempo.

Educación. China y Chile reconocen la urgencia de mejorar los programas de capacitación sobre la transición energética, mientras que Kazajistán e Italia muestran una urgencia menor, aunque aún alta (70 y 75 % en los próximos 2-3 años, respectivamente). India reporta el mayor nivel de confianza en términos de preparación. En general, el consenso global subraya la necesidad de habilidades tanto interpersonales como técnicas para desarrollar profesionales integrales, lo cual es esencial para avanzar en la transición energética. Kazajistán reporta una grave escasez de profesionales cualificados para la transición energética, con evaluaciones mayoritariamente positivas de China e India.

Habilidades. Muchos países reconocen la importancia de la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación como habilidades interpersonales esenciales en este sector. En Azerbaiyán, se requieren habilidades técnicas en evaluación de impacto ambiental, en Argelia, el conocimiento de las fuentes de energía renovables y en Argelia, Catar, China y Estados Unidos, la experiencia en materias primas renovables y recicladas es fundamental.

