El Fondo OPEP celebra su 50º aniversario con récord de financiación para el desarrollo

- El Fondo OPEP celebra su 50º aniversario con un récord de 3.200 millones de dólares estadounidenses en financiación para el desarrollo

VIENA, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) comprometió una cifra récord de 3.200 millones de dólares estadounidenses para operaciones de desarrollo en 2025, el mayor volumen anual en la historia de la institución y un aumento interanual del 39%. Entregados a través de 76 operaciones en todo el mundo, los resultados reflejan una sólida ejecución en un contexto de elevada demanda de financiación para el desarrollo, al tiempo que el Fondo OPEP cumple su 50º aniversario en 2026.

Este desempeño récord subrayó el papel cada vez más importante del Fondo OPEP en el apoyo a los países socios para fortalecer la resiliencia económica, cerrar brechas críticas de infraestructura, mejorar la seguridad alimentaria, facilitar el acceso a la energía y abordar los desafíos relacionados con el clima.

El presidente del Fondo OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, afirmó: "Al celebrar nuestro 50º aniversario, el Fondo OPEP lo hace desde una posición de fortaleza. Nuestros resultados de 2025 demuestran no solo una mayor escala, sino también la madurez de nuestra institución, la confianza de nuestros socios y la de nuestros países miembros e inversores. Con cinco décadas de experiencia, nos centramos en una financiación que responde con rapidez, llega más lejos y genera un impacto duradero en las personas y las comunidades".

En 2025, el Fondo OPEP firmó 35 operaciones con el sector público, 26 con el sector privado y 15 subvenciones en sus ventanillas de financiación. Los compromisos del sector público apoyaron reformas impulsadas por los gobiernos, la inversión en infraestructura, la prestación de servicios esenciales y el comercio global. Las operaciones con el sector privado, canalizadas a través de instituciones financieras y préstamos corporativos, impulsaron el crecimiento del sector privado, la creación de empleo y la financiación del comercio. La financiación mediante subvenciones ascendió a aproximadamente 7 millones de dólares, apoyando la asistencia humanitaria, el acceso a la energía y sectores sociales prioritarios.

La financiación en 2025 se concentró en sectores con un alto impacto en el desarrollo. El transporte y la infraestructura representaron la mayor parte, con aproximadamente 900 millones de dólares estadounidenses comprometidos para mejorar la conectividad y la logística. Los préstamos basados en políticas totalizaron 865 millones de dólares, apoyando la estabilidad macroeconómica y la puesta en marcha de reformas. Las operaciones de financiación del comercio y del sector financiero superaron en conjunto los 800 millones de dólares, facilitando el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el flujo de bienes esenciales. Se realizaron inversiones adicionales en apoyo a la agricultura y los sistemas alimentarios, la energía, el agua y el saneamiento, la salud y la educación, en consonancia con el mandato multisectorial y las prioridades estratégicas del Fondo OPEP.

Los compromisos del Fondo OPEP para 2025 también reflejaron un amplio alcance geográfico, con un fuerte enfoque en las regiones con las necesidades de desarrollo más acuciantes. África Subsahariana representó la mayor parte, con compromisos combinados para África Oriental y Meridional, y África Occidental y Central por un total aproximado de 1.200 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 36% de la financiación total, y que apoyan la infraestructura, la resiliencia económica y los servicios esenciales.

Oriente Medio, Europa y Asia Central recibieron aproximadamente 849 millones de dólares (alrededor del 26%), lo que refleja la continua participación en inversiones en infraestructura y operaciones basadas en políticas. Latinoamérica y el Caribe recibió aproximadamente 556 millones de dólares (alrededor del 17%), mientras que Asia y el Pacífico recibió aproximadamente 491 millones de dólares (alrededor del 15%). Los compromisos restantes se destinaron a operaciones multirregionales y globales.

Entrando en el año del Jubileo de Oro

Los resultados de 2025 marcan el inicio del Jubileo de Oro del Fondo OPEP, que se conmemorará a lo largo de 2026 bajo el lema "Donde la Alianza Impulsa el Progreso". Este año histórico reafirma cinco décadas de cooperación para el desarrollo con los países socios y el mandato permanente del Fondo OPEP de apoyar el crecimiento inclusivo, la resiliencia y mejoras tangibles en la vida de las personas en todo el mundo.

Acerca del Fondo OPEC

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es una institución de desarrollo con mandato global que proporciona financiamiento de países miembros exclusivamente a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con países en desarrollo socios y la comunidad internacional de desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El Fondo OPEP se estableció en 1976 con un propósito claro: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestro trabajo se centra en las personas y se centra en financiar proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como alimentos, energía, infraestructura, empleo (en particular en relación con las MIPYMES), agua potable y saneamiento, atención médica y educación. Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha comprometido más de 32.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de más de 240.000 millones de dólares. El Fondo OPEP tiene una calificación AA+ con Perspectiva Estable por parte de Fitch y AA+ con Perspectiva Estable por parte de S&P. Nuestra visión es un mundo donde el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

