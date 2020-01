COMUNICADO: FOODIE'S MicroMarket llega al Banco Santander

Publicado 14/01/2020 9:18:39 CET

Banco Santander, de la mano de su partner en servicios de Vending y soluciones Premium Selecta, es pionero en la introducción de este exclusivo espacio autoservicio de alimentación en España, ideado para formar parte de innovadores entornos de trabajo interesados en ofrecer un valor diferencial a sus empleados e instalaciones; y para empresas responsables que se preocupan por el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores

Selecta España, compañía líder en servicios avanzados de restauración automática, ha inaugurado recientemente dos espacios FOODIE’S MicroMarket en la sede corporativa de Grupo Santander, en Boadilla del Monte. Una apuesta decidida por la alimentación de calidad, en un entorno de alta tecnología, que posiciona a este banco como pionero en la introducción de este servicio exclusivo e innovador que supone una interesante propuesta de valor para sus empleados.

“Nos enorgullece poder decir que el Banco Santander ha confiado en nuestros servicios especializados de restauración automática, apostando por nuestro concepto premium más sostenible y saludable para aportar una mejora en la experiencia en sus áreas de descanso y un valor añadido a sus equipos”, afirma Carmen Fernández, directora Comercial y Marketing de AB Servicios Selecta España.

Más flexibilidad y sostenibilidad

FOODIE’S MicroMarket es un espacio autoservicio de productos de gran calidad, frescos y saludables para empresas, que supone una auténtica innovación en el mundo del vending y una nueva experiencia de consumo para los usuarios. Y es que en este novedoso modelo de negocio, el empleado libremente puede adquirir un menú completo (opciones saludables, piezas de fruta…), cogerlo directamente del lineal y pagarlo en el kiosco de pago, utilizando incluso el pago con huella dactilar. Además, en colaboración con el banco, a este modelo de negocio se le ha dotado de la variedad de producto más sostenible en el mercado del vending, impactando muy positivamente en el cuidado del medio ambiente.

Esta cómoda opción de multicompra, un mayor surtido en el autoservicio y una mejor calidad de los productos a los que se accede suponen toda una revolución en la experiencia del consumidor. Sin olvidar, el factor clave: la rapidez.

Sin necesidad de desplazamientos, ni esperas en comedores ni restaurantes, facilitando así la flexibilidad al empleado en línea con la creciente tendencia de conciliación de horarios.

A través del MicroMarket se amplía el surtido de producto, con la posibilidad de incorporar productos frescos y fruta del día no disponibles en formato de vending tradicional. Una oferta que se completa con bebidas calientes, en el córner exclusivo de Selecta, Starbucks on the go, integrado en la solución Micromarket, que ofrece la auténtica experiencia de Starbucks en entornos de trabajo.

Además, esta novedosa área de descanso es un espacio abierto, cercano e interactivo que favorece la creación de un ambiente agradable, generando momentos de conexión entre los trabajadores. “Conecta a las personas, incrementando la implicación del empleado, su nivel de felicidad en el entorno de trabajo y su productividad”, comenta Fernández.

Se trata de un concepto mucho más premium que permite elevar la experiencia de compra a otro nivel, dando respuesta a los nuevos hábitos de consumo de consumidores cada vez más exigentes y proactivos, que demandan productos saludables y a la vez sostenibles.

“Con FOODIE’S MicroMarket contribuimos a un consumo sostenible. Y es que ponemos el foco en productos equilibrados envasados con packagings respetuosos con el medio ambiente. Nuestro compromiso pasa por ir introduciendo en este concepto las referencias más sostenibles que van surgiendo en el mercado”, explica Pablo Espada, responsable comercial de Soluciones Premium de Selecta España. Con el know-how del Grupo Selecta El proyecto FOODIE´S se ha desarrollado de forma conjunta a nivel europeo con el Grupo Selecta.

El concepto original comparte la parte de su filosofía, estética, branding, mobiliario, tecnologías y circuito de compra, pero el diferencial radica en la provisión de productos, ya que el 100% del surtido de referencias se gestiona a nivel local para poder adaptarse mejor a los diferentes hábitos de consumo de cada país.

