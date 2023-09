Foot Locker colabora con jóvenes talentos del Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de septiembre de 2023.

Foot Locker colabora con el Istituto Europeo di Design de Madrid (IED Madrid) para celebrar la campaña de 'Vuelta al Cole' con las creaciones de jóvenes estudiantes

Foot Locker y el Istituto Europeo di Design de Madrid (IED Madrid) han colaborado para presentar una serie de diseños de la colección de 'vuelta al cole' desde una perspectiva fresca y creativa: jóvenes talentos seleccionados del IED Madrid han asumido el desafío de reinventar looks clave de la colección durante una serie de talleres en la Escuela. Estos talleres son parte de la campaña ‘It’s sneaker season’ de Foot Locker que encapsula la esencia de la llegada de septiembre y la nueva temporada, para dar el mejor paso adelante con los modelos más ‘frescos’ de la marca.



El proceso creativo se llevará a cabo en el IED Madrid durante la primera semana de septiembre en una serie de talleres donde los estudiantes aportarán su perspectiva personal y única a la colección, empleando tejidos, texturas y elementos de impresión, guiados por los profesores y el equipo de profesores del IED Madrid y Foot Locker. Durante los talleres, tendrán oportunidad de aportar su visión personal a los modelos icónicos de marcas como Nike, Jordan, adidas y PUMA, cada pieza única será una oportunidad para hacer una declaración personal. Además, durante el desarrollo del taller, la influencer de moda y especialista en ‘streetwear’ Carlota Marañón (Instagram @carlomaranon) participará interactuando con los estudiantes y dando su opinión de los looks que vayan creando.



Este proyecto es una declaración de intenciones por parte de Foot Locker para vincularse a la comunidad y dar una plataforma a los jóvenes creativos para dar a conocer sus diseños y expresar su individualidad trabajando con elementos de la colección de ‘vuelta al cole’.



Los looks más destacados se exhibirán en la tienda Foot Locker en la calle Preciados de Madrid, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de dar visibilidad a sus creaciones, en una de las localizaciones más emblemáticas y desempeñando un papel fundamental en la configuración del espacio.



Los diseños creados por los jóvenes talentos del IED Madrid se exhibirán a partir del 18 de septiembre en la tienda de Foot Locker de la calle Preciados en Madrid. Esta es una oportunidad para dar visibilidad a sus creaciones en una de las ubicaciones más emblemáticas para la marca. La colección de 'vuelta al cole', que incluye los últimos lanzamientos de Nike, PUMA, adidas y muchas otras marcas, ya está disponible en Foot Locker. Para obtener más información, visitar https://www.footlocker.es/es/inspiration/back-to-school.html







