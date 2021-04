El "Football for Friendship eWorld Championship" entra en la siguiente ronda en la plataforma online F4F World

MOSCÚ, 24 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- El "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) entrará en su segunda ronda a finales de mayo. Esta vez, 211 países estarán representados.

Los principales eventos del proyecto social infantil Gazprom Football for Friendship (F4F) se celebrarán este año en formato digital debido a la pandemia. El "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 se volverá a disputar en el simulador multijugador Football for Friendship World (F4F World), especialmente desarrollado para F4F. Cada equipo está formado por seis jugadores. Un partido dura 2 x 3 minutos.

Desde el 19 de abril, las academias de fútbol de todo el mundo han sido invitadas a nominar a chicas y chicos de entre 12 y 14 años como jugadores. El "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) se celebrará del 27 al 29 de mayo.

El ganador del "Football for Friendship eWorld Championship" 2020 fue el equipo "Granular Salamander", cuyos jugadores procedían de países como Letonia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Durante los actos de clausura de la octava edición de F4F, se estableció un nuevo GUINNESS WORLD RECORDS™ para el mayor número de participantes en un encuentro de vídeo de fútbol.

Desde diciembre de 2020, "F4F World" también está disponible gratuitamente fuera de eF4F para todos los interesados en 27 idiomas diferentes. La prioridad son los nueve valores de F4F: Amistad, igualdad, equidad, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor. El juego está disponible para MS Windows, Apple macOS, Android e iOS. "F4F World" ha sido desarrollado por la empresa DataArt.

Andrey Trusov , Data Art: "Ha sido muy interesante y motivador poder contribuir al desarrollo de F4F. Para mí ha sido una experiencia nueva que exista una competición de este tipo para niños, que además propaga valores como la amistad, la equidad y la paz".

Acerca de Football for Friendship

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. En el año 2020, Fútbol por la Amistad tuvo lugar en formato online en una plataforma digital especialmente desarrollada para ello.

