Forbes, Cannes y Hollywood en una sola visión; SoniaBoost lanza MOVIES x BRANDS

CANNES, FRANCIA — 2025. SoniaBoost, reconocida por Forbes como referente global en inteligencia artificial y estrategia de negocios, ha oficializado en el entorno del Festival de Cannes el lanzamiento de MOVIES x BRANDS, una sección privada, internacional y altamente exclusiva que verá su primera edición oficial en mayo de 2026, durante la 79ª edición del festival.

La iniciativa, ya activada y estructurada, conecta películas creadas con inteligencia artificial o con enfoque cultural disruptivo con marcas que desean dejar legado sin interferir creativamente ni realizar inversión directa. A cambio, las marcas se asocian a una narrativa cultural de alto impacto, con visibilidad global, presencia oficial en créditos y conexión emocional real con audiencias cualificadas.

“Las marcas que pasan desapercibidas, desaparecen. Yo diseño estrategias para que eso no les ocurra nunca más”, afirma SoniaBoost con su característico tono directo y claridad estratégica.

Una trayectoria que une cine, negocios y tecnología

SoniaBoost no aparece: se consolida. Su trayectoria comenzó en el cine —con títulos como “Vicente Aranda: 50 años de cine español” (nominado al Goya en 2010) y “Duel: The Devil on Wheels”, vinculado a Steven Spielberg— y evolucionó hacia un perfil único: el de la estratega que entiende la cultura desde dentro y la transforma en resultados empresariales reales.

Ha trabajado con Enrique Cerezo, documentado a Álvaro de Marichalar, y diseñado estrategias fiscales que han movilizado millones en la industria audiovisual. En 2016, reunió a los business angels más influyentes de España. Hoy, lidera Sprint to Growth Business School, academia global de inteligencia artificial, marketing y ventas, con certificación internacional.

MOVIES x BRANDS: cuando estrategia, cultura y legado se encuentran

MOVIES x BRANDS fue presentada oficialmente en Cannes 2025, donde SoniaBoost activó las primeras alianzas estratégicas con referentes de la industria cinematográfica y de negocio. La sección está curada por ella misma, ejecutada por su firma Wonder World Group, y coordinada por su academia Sprint to Growth Business School

El jurado estará presidido por Sgt. Major Keith L. Craig, ex ejecutivo de Walt Disney Studios, y contará con otras figuras clave vinculadas a Hollywood y la industria internacional, comprometidas con esta nueva visión cultural y estratégica.

La primera edición completa tendrá lugar en mayo de 2026, incluyendo proyecciones privadas, eventos exclusivos, encuentros entre cineastas, marcas e inversores, y una gala de alto nivel internacional.

“MOVIES x BRANDS no es un escaparate. Es una puerta al legado. Y solo la atraviesan quienes están listas para jugar en otra liga”, afirma SoniaBoost.

Estrategia con propósito: marcas que no solo escalan, trascienden

MOVIES x BRANDS no es solo una sección. Es una declaración: la visibilidad de marca del futuro no se compra. Se construye con propósito, visión y cultura.

“Si nadie te abre la puerta, constrúyela tú. Pero hazlo tan bien que todas las marcas quieran entrar. Esa puerta se llama MOVIES x BRANDS.”

Con este movimiento estratégico ya en marcha, SoniaBoost consolida su lugar como la estratega más influyente en inteligencia artificial y negocios del mundo hispano.

Y su agenda lo confirma: tras dejarlo todo listo en Cannes 2025, será speaker junto a Brian Tracy y Michael Tracy en Miami, y participará en el Social Media Day de Ecuador, donde compartirá escenario con los expertos más relevantes del marketing digital a nivel global.

