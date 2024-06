Forbes reconoce a NEORIS como una de las mejores empresas para trabajar en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Por segundo año consecutivo, NEORIS ha sido incluida en el ranking anual publicado por la prestigiosa revista Forbes

Madrid, 6 de junio de 2024.- NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, sigue destacando por su enfoque talent-centric. Gracias a sus distintas iniciativas en sostenibilidad, atracción y fidelización del talento, la compañía ha sido reconocida nuevamente como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España, según el ranking publicado por la revista Forbes y realizado por Sigma Dos.



NEORIS se ha posicionado, por segundo año consecutivo, entre las más de 2.000 empresas que se han analizado para elaborar este ranking y que basa sus resultados en tres indicadores: retribución, salario emocional y organización, así como una conclusión que incluye la valoración global de todos los ítems.



"Este reconocimiento de Forbes refleja nuestro compromiso continuo con el bienestar y el desarrollo profesional de nuestro equipo. Cada día, nos esforzamos por crear un entorno inclusivo y motivador donde todos los talentos de NEORIS puedan alcanzar su máximo potencial. Nuestra misión no solo es atraer a los mejores perfiles, sino también fidelizarlos y ofrecerles un lugar donde puedan crecer profesionalmente", asegura Cristina Valles, directora general y directora de recursos humanos de NEORIS en España.



Apuesta por la formación en tecnología

La apuesta de NEORIS por la atracción de talento se refleja en iniciativas como 'Impulsando Talento', un programa que tiene como objetivo ofrecer formación gratuita en tecnología a personas en diferentes situaciones profesionales, incluyendo jóvenes sin experiencia laboral, profesionales que buscan reinsertarse en el mercado laboral y aquellos que desean cambiar el rumbo de su carrera hacia el campo de la tecnología. Desde su lanzamiento en España en 2022, este programa ha formado a más de 300 personas en desarrollo de software, data o cloud, muchas de las cuales han podido encontrar oportunidades de trabajo dentro de NEORIS después de su formación.



Los talentos como embajadores de marca

En 2023 la compañía lanzó WE ARE NEOS, la primera campaña mundial de comunicación desarrollada íntegramente con Inteligencia Artificial que crea avatares reales, futuristas y personalizados de sus talentos para convertirlos en embajadores de marca que promuevan los valores y la cultura de la compañía. Esta campaña ha logrado alcanzar una fidelización superior al 80% entre sus talentos, ha aumentado en un 300% del sentimiento de pertenencia de sus equipos y ha incrementado en un 200% la recepción de currículums de calidad. Además, ha sido reconocida a nivel mundial con 6 Premios EIKON en las regiones de Argentina y Chile, 1 Premio Mercurio y el Palmarés de Oro de los II Premios AEBRAND de España.



Compromiso con la sostenibilidad

Su estrategia de ESG está basada en tres dimensiones: la ambiental, a través de la cual busca reducir emisiones de CO₂ y generar créditos de carbono para contrarrestar el cambio climático; la social, centrada en la formación tecnológica; y la económica, con la cual desarrolla soluciones digitales para que sus clientes impacten positivamente. Además, la compañía ha puesto en marcha este año un plan global de medición y mitigación de su huella de carbono.







