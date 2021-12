Forbion European Acquisition Corp. anuncia el precio de una OPI de 110 millones de dólares

NAARDEN, Países Bajos, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Forbion European Acquisition Corp. (la "compañía") anunció hoy el precio de su oferta pública inicial (OPI) de 11.000.000 de unidades a un precio de 10,00 dólares por unidad. Se espera que las unidades se coticen en el mercado mundial Nasdaq con el símbolo de cotización "FRBNU" a partir del 10 de diciembre de 2021. Cada unidad consta de una de las acciones ordinarias Clase A de la compañía y un tercio de una garantía reembolsable con cada garantía ejercitable para comprar una acción ordinaria Clase A a un precio de 11,50 dólares por acción. Una vez que los valores que componen las unidades comiencen a cotizar por separado, la compañía espera que sus acciones ordinarias Clase A y garantías coticen en Nasdaq Global Market bajo los símbolos "FRBN" y "FRBNW", respectivamente.

La compañía se formó con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con uno o más negocios o entidades. Los esfuerzos de la compañía para identificar una posible oportunidad de combinación de negocios no se limitarán a una industria o región geográfica en particular.

UBS Investment Bank y Kempen & Co actúan como gestores contables conjuntos. La compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 1.650.000 unidades adicionales al precio de oferta pública inicial para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera.

La oferta pública se realiza únicamente mediante prospecto. Cuando estén disponibles, se pueden obtener copias del prospecto relacionado con la oferta en UBS Securities LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico a ol-prospectus-request@ubs.com, o Kempen & Co. USA, Inc., Atención: John McGowan, por teléfono al 1-212-37600132 o por correo electrónico a John.McGowan@kempenusa.com.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC") declaró en vigor una declaración de registro relacionada con estos valores el 9 de diciembre de 2021. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni haya venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Se espera que la oferta se cierre el 14 de diciembre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y los planes de la compañía con respecto a la industria objetivo para una combinación de negocios potencial. No se puede garantizar que la oferta discutida anteriormente se completará en los términos descritos, o que se completará en absoluto, o que la compañía finalmente completará una transacción de combinación de negocios. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la compañía, incluidas las establecidas en la sección Factores de riesgo de la declaración de registro de la compañía y el prospecto preliminar de la oferta de la compañía presentada ante la SEC. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios después de la fecha de este comunicado, excepto según lo requiera la ley.