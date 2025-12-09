Ford Anuncia la Siguiente Fase de su Estrategia Europea: Nueva Alianza Estratégica, Ofensiva de Productos y Llamada a la

Ford describe la siguiente fase en el camino hacia la construcción de un negocio sosteniblemente rentable en Europa, anclado en dos pilares: defender el liderazgo con vehículos y servicios comerciales Ford Pro, y una nueva línea de vehículos de pasajeros electrificados.

Una nueva alianza estratégica con Renault Group combina la escala industrial con el diseño distintivo de Ford para ofrecer vehículos eléctricos innovadores y asequibles.

Una nueva generación de vehículos multi- energía llegará a partir de 2028, con la inconfundible dinámica de conducción y experiencias digitales de Ford.

Ford insta a los responsables políticos europeos a alinear los objetivos de CO2 con las realidades del mercado para garantizar una transición industrial exitosa y sostenible.

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ford ha anunciado hoy la siguiente fase de su transformación europea, reforzando su compromiso con la región tanto para clientes particulares como comerciales con una estrategia centrada en la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida.

La estrategia de Ford para Europa se basa en tres pilares: fortalecer aún más su exitosa división de vehículos comerciales Ford Pro, expandir la gama de turismos Ford con nuevos vehículos distintivos y optimizar su sistema industrial para impulsar la escala y la eficiencia de costes.

Construyendo un negocio sosteniblemente rentable en Europa, el próximo capítulo de Ford verá una nueva ofensiva de productos impulsada por la introducción de nuevos turismos y vehículos comerciales multi- energía y asequibles, diseñados para apoyar la elección del cliente en su viaje hacia la electrificación y aumentar la competitividad de la compañía en un mercado agresivo. Los nuevos vehículos mejorarán la gama de productos existente de Ford y se espera que lleguen a los concesionarios en 2028.

"Como empresa estadounidense, vemos a Europa como la vanguardia en la transformación global de nuestra industria", dijo Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company. "Cómo competimos aquí –cómo innovamos, nos asociamos e invertimos– escribirá el manual para la próxima generación. Estamos comprometidos con un futuro vibrante en Europa, pero ese futuro nos exige movernos con mayor velocidad y eficiencia que nunca".

Ford anunció hoy una asociación* estratégica con Renault Group como primer paso para acelerar este plan. La alianza incluye:

Vehículos de Pasajeros: Un acuerdo para desarrollar conjuntamente dos vehículos eléctricos de la marca Ford sobre la plataforma Ampere de Renault, que llegarán a los concesionarios en 2028. Si bien se aprovechará la arquitectura compartida por motivos de eficiencia, Ford liderará el diseño y la dinámica de conducción para asegurar que estos vehículos sean distintivamente Ford.

Un acuerdo para desarrollar conjuntamente dos vehículos eléctricos de la marca Ford sobre la plataforma Ampere de Renault, que llegarán a los concesionarios en 2028. Si bien se aprovechará la arquitectura compartida por motivos de eficiencia, Ford liderará el diseño y la dinámica de conducción para asegurar que estos vehículos sean distintivamente Ford. Vehículos Comerciales: Una Carta de Intención (LOI) para explorar el desarrollo y la fabricación conjunta de vehículos comerciales ligeros de las marcas Ford y Renault, aprovechando plataformas comunes para impulsar la escala industrial.

La asociación combina la experiencia, la escala industrial y la base de suministro de dos grandes marcas, ofreciendo la eficiencia y la escala de fabricación necesarias para competir en una región altamente dinámica.

"Nuestro plan es potenciar el Óvalo Azul", dijo Jim Baumbick, presidente de Ford Europa. "Estamos aprovechando alianzas estratégicas para asegurar la competitividad, pero estamos obsesionados con el producto. Serán vehículos divertidos de conducir, totalmente conectados y que destacarán entre la multitud".

Aprovechando los datos para impulsar la productividad de los clientes comerciales

Ford Pro sigue siendo el motor del negocio europeo de la compañía. La división está yendo más allá del hardware para ofrecer un ecosistema integral de software y servicios. Al convertir miles de millones de datos de vehículos en inteligencia procesable, el sistema Ford Liive Uptime proporcionó, solo en 2024, aproximadamente 820,000 días adicionales de tiempo de actividad a los vehículos de las empresas europeas.

Construyendo sobre una historia de alianzas, optimizando la huella industrial de Ford

El anuncio de hoy con Renault Group se basa en la historia de Ford de exitosas alianzas en Europa con Koç Holding y Volkswagen. Estamos aprovechando las plataformas de los socios para desarrollar productos que son inconfundiblemente Ford: asequibles, innovadores y altamente diferenciados.

Ford Otosan, nuestra empresa conjunta con Koç Holding, es ampliamente considerada como una de las alianzas más exitosas de la industria y es un importante generador de valor para nuestro negocio de vehículos comerciales en Europa. Integradas en la presencia industrial europea de Ford, las plantas de Ford Otosan se abastecen de unidades de propulsión eléctrica producidas en Halewood, Reino Unido, tras una inversión de 380 millones de libras esterlinas en la planta, y tecnología avanzada de motores de la planta de Ford en Dagenham, Reino Unido.

Nuestra alianza con Volkswagen ha aprovechado nuestra escala y capacidades combinadas para fortalecer conjuntamente nuestros negocios de vehículos comerciales y de pasajeros. La gama actual de vehículos eléctricos de Ford de la alianza se produce en su nuevo Centro de Vehículos Eléctricos en Colonia, Alemania.

Al mismo tiempo, Ford está evolucionando sus operaciones industriales en Europa, diseñadas para apoyar el cambio a vehículos multi-energía y ofrecer opciones al cliente. La planta de Ford en Valencia seguirá desempeñando un papel crítico para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa.

Ford Pide una Constructiva Alineación de Políticas

La estrategia de Ford para Europa está diseñada para navegar por las cambiantes regulaciones de emisiones de CO2 de Europa, proporcionando a los clientes una gama de opciones multi- energía asequibles durante la transición a la electrificación. La cuota actual de vehículos eléctricos en Europa se mantiene en el 16.1%, muy por debajo del 25% de nuevas matriculaciones de vehículos requerido para cumplir con los estrictos objetivos de CO2 de Europa para 2025.

"Necesitamos permitir que todos se beneficien de la electrificación y dejar que los clientes elijan, ya sean vehículos totalmente eléctricos o híbridos", dijo Jim Baumbick, presidente de Ford Europa. "Se trata de hacer la transición más atractiva y asequible para todos los consumidores y empresas, estimulando la demanda en lugar de sofocarla".

Ford propone tres pasos para asegurar una transición exitosa:

*"Asociación" se refiere a la cooperación general entre las partes y no implica una estructura de entidad legal de sociedad, ni la compartición de riesgos financieros o legales.

Sobre Ford Motor CompanyFord Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con sede en Dearborn, Michigan, comprometida con la construcción de un mundo mejor, donde cada persona sea libre de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la compañía para el crecimiento y la creación de valor combina fortalezas existentes, nuevas capacidades y relaciones continuas con los clientes para enriquecer las experiencias de los clientes y reforzar su lealtad. Ford desarrolla y entrega camionetas Ford innovadoras e imprescindibles, vehículos utilitarios deportivos, furgonetas comerciales y automóviles, y vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados. La compañía lo hace a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña vehículos icónicos a gasolina e híbridos; Ford Model e, que inventa vehículos eléctricos innovadores junto con software integrado que define experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford proporciona servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a unas 170,000 personas en todo el mundo. Más información sobre la empresa y sus productos y servicios está disponible en corporate.ford.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ford-anuncia-la-siguiente-fase-de-su-estrategia-europea-nueva-alianza-estrategica-ofensiva-de-productos-y-llamada-a-la-alineacion-politica-302635855.html