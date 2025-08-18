Fordanz y ALMAS BAND reviven la leyenda de "Lobo Hombre en París" con un toque electrónico único

(Información remitida por la empresa firmante)

Este viernes se escuchará el lobo… pero no bajo la luz de la luna, sino bajo los beats electrónicos de Fordanz Dj y productor musical puertorriqueño y la poderosa interpretación vocal de ALMAS BAND. Juntos presentan una versión innovadora del clásico "Lobo Hombre en París", éxito inmortal de la banda española La Unión, transformándolo en una experiencia nocturna lista para encender cualquier pista de baile

Puerto Rico, 18 de agosto de 2025.-

La reinterpretación no solo trae un nuevo sonido, sino también un sello de aprobación de lujo: Rafa Sánchez, fundador y voz original de La Unión, al escucharla, expresó:



"Me ha gustado. Una versión actual de un clásico".



"Quería respetar la esencia poética y misteriosa de la canción original y a la vez darle un giro moderno dentro del mundo de la electrónica, llevándolo de lo clásico a lo actual, del recuerdo directo al club", comenta Fordanz, creador de toda la producción musical, quien suma a ALMAS BAND para aportar la fuerza vocal que eleva la intensidad de este homenaje.



Este lanzamiento sigue la línea de las recientes reinterpretaciones de Fordanz que han conquistado oyentes en todo el mundo, reafirmando su capacidad de conectar generaciones a través de la música. La voz, los sintetizadores y la percusión se entrelazan para crear una atmósfera que evoca el misterio parisino, pero con el pulso inconfundible de la electrónica contemporánea.



Disponible desde este viernes en: Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Tidal y todas las plataformas digitales.



Sobre Fordanz

Artista, DJ y productor musical especializado en música electrónica, con sus últimos lanzamientos enfocados en house y tech house, y en el studio trabajando en afrohouse que estarán escuchando próximamente. Ha colaborado en grandes eventos de música electrónica en el país, así como en los eventos de moda y arte más importantes de la isla.



Sobre ALMAS BAND

Agrupación puertorriqueña reconocida por su versatilidad musical y energía escénica, con más de 20 años de trayectoria en la escena musical de la isla. Su propuesta impulsa a celebrar quién eres, creando un sonido único que cautiva a públicos de todas las generaciones.



Enlaces oficiales:

Instagram: @fordanz

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3NZmGTvvwVPRjt206eWKV8

YouTube: Fordanz







Contacto

Nombre contacto: Nelson Medina

Descripción contacto: Armau Record - President

Teléfono de contacto: 787.364.8242



