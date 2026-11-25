(Información remitida por la empresa firmante)

- Foresea consolida su posición como líder en perforación costa afuera en Brasil, con una cartera de pedidos de 1.700 millones de dólares

Pionera en la perforación a lo largo del Margen Ecuatorial de Brasil, Foresea ha duplicado su escala, ha devuelto más de 515 millones de dólares estadounidenses a sus accionistas y ha sido reconocida como la mejor contratista de perforación en alta mar de Brasil en un periodo de tres años

RÍO DE JANEIRO, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- En tres años, Foresea se ha consolidado como líder en la industria de perforación costa afuera en Brasil, gracias a su excelencia operativa, disciplina financiera y creación de valor para los accionistas. Con una cartera de contratos de aproximadamente 1.700 millones de dólares y la totalidad de su flota propia bajo contrato hasta finales de 2027, la empresa cuenta con una clara visibilidad de sus ingresos y una base sólida para planificar su crecimiento.

Fundada en junio de 2023, Foresea ha participado en importantes proyectos costa afuera en Brasil, incluidas campañas de exploración a lo largo del Margen Ecuatorial brasileño. La empresa operó en la cuenca de Potiguar en 2024 y, en 2025, inició la perforación del primer pozo de exploración en aguas ultraprofundas en la cuenca de Foz do Amazonas. La campaña concluyó con éxito en noviembre de 2026, con el descubrimiento de tres yacimientos. En poco más de tres años, Foresea ha generado cerca de 1.700 millones de dólares estadounidenses en ingresos netos, ha invertido 290 millones de dólares en el mantenimiento y la modernización de sus activos, y ha retribuido más de 515 millones de dólares a sus accionistas.

Hemos consolidado nuestra posición como líderes en la industria de perforación costa afuera en Brasil, gracias a la calidad de nuestros equipos, la confianza de nuestros clientes y nuestro compromiso continuo con la creación de valor sostenible para todas las partes interesadas, afirmó Rogério Ibrahim, consejero delegado de Foresea.

Foresea opera cuatro buques perforadores y una plataforma semisumergible, todos ellos bajo contrato con Petrobras, líder mundial en el sector de petróleo y gas y el mayor cliente a nivel global de plataformas de perforación para aguas ultraprofundas. Su negocio de gestión de plataformas para terceros ha duplicado su escala operativa, incluyendo la gestión de cinco activos de perforación de PRIO, la mayor compañía petrolera independiente de Brasil. Foresea obtuvo el primer lugar en las cuatro ediciones del Premio a la Excelencia Operativa en Plataformas de Perforación Offshore (PEO-Sondas) de Petrobras, y fue reconocida como la mejor contratista de perforación fuera de costa en Brasil en 2025.

La flota de Foresea ofrece una ventaja competitiva en el mercado de perforación en alta mar en Brasil. El buque perforador Norbe IX fue pionero en el uso de una plataforma de perforación totalmente automatizada en las Américas. Las mejoras técnicas realizadas en el buque perforador Norbe VIII y en la plataforma semisumergible Norbe VI han incrementado su flexibilidad operativa, permitiéndoles operar a profundidades de agua inferiores a 400 metros.

Foresea está comprometida con operaciones responsables y sostenibles, priorizando a las personas, la protección del medio ambiente y la eficiencia energética. La empresa también respalda iniciativas para reducir las emisiones, promover el desarrollo profesional y fomentar la diversidad y la inclusión, fortaleciendo así la industria fuera de costa de Brasil.

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