La formación en manipulación de alimentos, clave en la seguridad alimentaria en hostelería

Madrid, 6 de marzo de 2026.- La hostelería constituye uno de los pilares económicos y sociales de España, un sector donde la confianza del consumidor depende directamente de la calidad y seguridad de los productos servidos. Restaurantes, bares, comedores colectivos y establecimientos de catering gestionan a diario alimentos que deben cumplir estrictas condiciones higiénicas. En este escenario, la formación en manipulación de alimentos adquiere un papel determinante para garantizar prácticas seguras y ajustadas a la normativa. Coformación ofrece un curso específico orientado a proporcionar los conocimientos exigidos por la legislación vigente y a facilitar una acreditación válida en todo el territorio nacional.

La seguridad alimentaria en hostelería: obligación legal y responsabilidad profesional

La actividad hostelera implica contacto constante con alimentos en fases como la preparación, elaboración, almacenamiento, transporte o servicio. La legislación española y europea establece que cualquier persona que intervenga directa o indirectamente en estos procesos debe contar con formación acreditable en higiene alimentaria. Esta exigencia no se limita a cocineros o camareros, sino que alcanza a personal de comedores escolares, hospitales, comercios alimentarios o empresas de distribución.

Normativas como el Reglamento (CE) 852/2004, el Real Decreto 109/2010 y el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre información alimentaria y alérgenos obligan a las empresas a garantizar que su plantilla dispone de los conocimientos necesarios y puede acreditarlos documentalmente. En caso de inspección sanitaria o incidencia relacionada con la seguridad de los alimentos, la falta de certificación puede derivar en sanciones económicas relevantes.

Dentro de las distintas acciones formativas vinculadas a la seguridad alimentaria, el curso de manipulador de alimentos se configura como la preparación esencial para desempeñar funciones en hostelería conforme a la ley. La formación en manipulación de alimentos no solo permite cumplir con los requisitos normativos, sino que refuerza la profesionalidad del trabajador y la reputación del establecimiento.

Además de su carácter obligatorio en los sectores afectados por la normativa, disponer de esta acreditación supone una ventaja competitiva en el mercado laboral. En un ámbito con alta rotación y demanda constante de personal cualificado, contar con el certificado actualizado mejora el currículum y amplía las posibilidades de acceso a oportunidades de empleo.

El curso de manipulador de alimentos de Coformación

Coformación pone a disposición de particulares y empresas un curso online para la obtención del certificado de manipulador de alimentos homologado, válido en toda España y orientado al nivel de Alto Riesgo con carácter multisectorial. Esta modalidad capacita para trabajar en puestos con contacto directo con alimentos, habituales en el sector hostelero.

El sistema se articula en tres pasos: realización del curso online gratuito, superación del examen y solicitud del certificado. Una vez aprobado, el alumno recibe de forma inmediata el certificado, el diploma y el carnet por correo electrónico, además del envío postal al domicilio indicado. El precio final del certificado es de 18 euros, sin costes adicionales.

El programa formativo aborda higiene alimentaria, buenas prácticas de manipulación, prevención de contaminaciones y cumplimiento normativo, incluyendo aspectos relacionados con alérgenos y actualizaciones legislativas. El certificado obtenido acredita la capacitación necesaria para trabajar legalmente en cualquier empresa del sector alimentario dentro del territorio nacional.

La seguridad alimentaria en hostelería no admite improvisaciones. Apostar por una formación acreditable y actualizada no solo garantiza el cumplimiento de la ley, sino que fortalece el perfil profesional y contribuye a consolidar estándares de calidad acordes con las exigencias del mercado actual.

