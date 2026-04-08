La formación Montessori AMI impulsa a Montessori Palau Girona en la lista Forbes de mejores colegios 2026 - FUDGIF- Montessori Palau

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 8 de abril de 2026.- La calidad educativa y la formación continua del profesorado se han consolidado como factores determinantes en la excelencia académica de los centros educativos. En un entorno cada vez más exigente, los modelos pedagógicos que apuestan por la especialización y la innovación metodológica adquieren un papel clave en la formación integral del alumnado.

En este contexto, el método Montessori se posiciona como una de las propuestas educativas más reconocidas a nivel internacional. Montessori Palau Girona destaca en este ámbito al situarse, un año más, entre los mejores colegios de España según la lista Forbes 2026.

La formación Montessori como base de un modelo educativo de excelencia

El posicionamiento de Montessori Palau Girona en rankings de prestigio responde a una apuesta sostenida por la formación de calidad de su equipo docente. La implementación del método Montessori no se limita al aula, sino que se fundamenta en una preparación rigurosa y continua del profesorado, basada en los estándares de la Asociación Montessori Internacional (AMI).

Esta orientación hacia la formación permite garantizar una aplicación fiel y efectiva de la metodología, favoreciendo el desarrollo autónomo del alumnado y el respeto por sus ritmos de aprendizaje. La combinación de experiencia pedagógica, actualización constante y especialización convierte al centro en una referencia dentro del ámbito educativo tanto a nivel nacional como internacional.

La vinculación con instituciones académicas refuerza este enfoque, consolidando un ecosistema educativo donde la formación y la práctica docente avanzan de forma conjunta.

Máster Montessori AMI 6-12, una propuesta formativa única en España

Dentro de su apuesta por la formación, Montessori Palau Girona, en colaboración con la Universitat de Girona y la AMI, impulsa el máster de Guía Montessori 6-12, considerado el único programa AMI de estas características en España. Este máster se distingue además por ser el único programa bilingüe español-inglés del mundo, con contenidos y materiales adaptados en ambas lenguas.

La propuesta formativa combina modalidad presencial y online, facilitando el acceso a profesionales de distintos perfiles y reduciendo las barreras logísticas. Asimismo, incorpora opciones de pago fraccionado, posibilidad de bonificación a través de FUNDAE y descuentos para centros educativos que inscriben a varios docentes.

El programa se dirige tanto a graduados recientes como a docentes en activo, ofreciendo una formación intensiva orientada a la incorporación inmediata al entorno profesional Montessori. A la ya consolidada edición en formato de tres veranos, se suma ahora como novedad una modalidad en formato de año académico completo que se impartirá en Barcelona, ampliando las posibilidades de acceso y adaptación a distintas trayectorias profesionales.

Además, el formato de verano no volverá a convocarse hasta 2029, lo que refuerza el carácter estratégico de las próximas ediciones.

La consolidación de Montessori Palau Girona como referente educativo se apoya en esta combinación de formación, innovación y proyección internacional. Su presencia en la lista Forbes 2026 refleja el impacto de un modelo que sitúa la formación Montessori en el centro de la excelencia educativa.

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