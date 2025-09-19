Formación de redes: acelera la energía eólica y solar como principales fuentes de energía

(Información remitida por la empresa firmante)

- La propuesta conjunta de la industria para la formación de redes en todos los escenarios acelera la energía eólica y solar como principales fuentes de energía

SHENZHEN, China, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante la International Digital Energy Expo (IDEE) 2025, China Energy Research Society, Global Solar Council (GSC), y Huawei Digital Power organizaron conjuntamente el Foro Global de la Industria Baja en Carbono, con el tema "Tecnología de Formación de Redes para Todos los Escenarios, Acelerando la Energía Eólica y Solar como Principales Fuentes de Energía". En el evento, líderes de la industria de departamentos gubernamentales de energía, compañías de redes eléctricas, empresas energéticas, organizaciones de normalización y asociaciones industriales de todo el mundo se reunieron para debatir el estado de desarrollo y las perspectivas futuras de la industria de las energías renovables, así como la aplicación práctica de la tecnología de formación de redes para todos los escenarios a nivel mundial y su profundo impacto en dicha industria. En el foro, los participantes propusieron conjuntamente la iniciativa de formación de redes para todos los escenarios. Esta iniciativa busca cerrar la brecha energética global mediante la implementación de la tecnología de formación de redes para todos los escenarios, proporcionando energía limpia y estable a todos y construyendo un futuro mejor y más verde.

En la inauguración del foro, Hou Jinlong, director del Consejo de Administración de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, comentó: "De cara al futuro, el almacenamiento de energía crecerá rápidamente y se integrará profundamente con la energía eólica y solar, transformándolas en fuentes de energía estables y fiables. En esta transición, las áreas más críticas de innovación incluyen las tecnologías de formación de redes, las tecnologías de IA y los productos de alta calidad que ofrecen rendimiento durante todo el ciclo de vida. La tecnología de formación de redes para todo tipo de escenarios acelerará la energía eólica, solar y el almacenamiento de energía como principales fuentes de energía. La IA pasará del sistema auxiliar al sistema de producción, logrando que las plantas eólicas, solares y de almacenamiento de energía sean verdaderamente autónomas. La alta calidad durante todo el ciclo de vida del producto es fundamental para el desarrollo sostenible y saludable de la industria de las energías renovables. Huawei Digital Power se adherirá a la innovación tecnológica y al principio de calidad primero, y trabajará con colegas de la industria para mejorar los estándares de la industria y cerrar la brecha energética global, proporcionando energía verde, estable y asequible para todos".

Seguir las tendencias de desarrollo y promover la transición hacia una combinación de energías verdes

Xiang Haiping, experto principal de la Sociedad de Investigación Energética de China y Vicepresidente de la Sociedad China de Ingeniería Hidroeléctrica, presentó una visión general de la situación actual y la trayectoria prevista para la transformación y el desarrollo energético de China .

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), presentó la transformación de las redes eléctricas tradicionales a sistemas inteligentes y resilientes en Latinoamérica.

Dato' Ir. Ts. Razib Dawood , director ejecutivo del Centro de Energía de la ASEAN (ACE), afirmó que la ASEAN está lista para mejorar su suministro de energía renovable y la integración de la red eléctrica para satisfacer la demanda de compromisos corporativos de cero emisiones netas, atraer nuevas inversiones e impulsar la competitividad económica.

Peter Wall , director de Investigación de Redes de BloombergNEF, analizó el futuro de la estabilidad de la red. Consideró que, a medida que la proporción de energía renovable en la combinación energética continúa aumentando, la inercia del sistema eléctrico está experimentando una fuerte disminución. Los condensadores síncronos y los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) formadores de red se han convertido en tecnologías críticas para proporcionar soporte de inercia. Mientras tanto, los inversores han demostrado ser indispensables para garantizar la estabilidad de la red.

Siguiendo a los operadores de red y los estándares y potenciando un nuevo sistema eléctrico

Wang Jifeng, exingeniero jefe de China Southern Power Grid, se centró en el desarrollo de un nuevo sistema eléctrico. Afirmó que la energía y la electricidad son fundamentales para lograr la neutralidad de carbono.

Li Jian , ingeniero jefe de State Grid Energy Research Institute Co., Ltd., explicó cómo la innovación tecnológica puede impulsar el desarrollo de alta calidad en el sector energético y eléctrico.

Ansgar Hinz , consejero delegado y presidente del consejo de administración de VDE, presentó el enfoque global para la formación y estandarización de redes y el desarrollo de alta calidad de la industria.

Construyendo una ruta de desarrollo de alta calidad para la industria de energía renovable con tecnologías de formación de redes y aplicaciones globales

Steven Zhou , presidente de la línea de productos Smart PV y ESS de Huawei Digital Power, presentó las soluciones y aplicaciones de formación de red para todo tipo de escenarios a través de la trayectoria de innovación de Huawei en arquitectura de cadenas, tecnologías digitales y tecnologías de formación de red.

Dennis B. Jordan , presidente y consejero delegado de MGEN Renewable Energy, Inc. y Terra Solar Philippines, Inc., presentó MTerra Solar como el mayor proyecto integrado de infraestructura de formación de red fotovoltaica y BESS del mundo, que incluye 3,5 GW de PV y 4,5 GWh de GFM BESS.

, presidente y consejero delegado de MGEN Renewable Energy, Inc. y Terra Solar Philippines, Inc., presentó MTerra Solar como el mayor proyecto integrado de infraestructura de formación de red fotovoltaica y mundo, que incluye 3,5 GW de PV y 4,5 GWh de GFM BESS. Wang Haiyun , director general del Departamento de Innovación Tecnológica de Xizang Development and Investment Group Co., Ltd., presentó la operación comercial del proyecto de 30 MW fotovoltaicos + 6 MW/24 MWh de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) en el condado de Gertse, Xizang.

José Donoso, consejero delegado de la Asociación Española de Sistemas Fotovoltaicos (UNEF) y copresidente del Consejo Solar Global (GSC), compartió sus ideas y prácticas sobre el sistema eléctrico español.

Urban Windelen, director ejecutivo de la Asociación Alemana de Sistemas de Almacenamiento de Energía (BVES), compartió la experiencia de Alemania en el desarrollo de sus mecanismos de mercado de almacenamiento de energía eléctrica, destacando la posición del país como actor clave en Europa.

