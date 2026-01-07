Formovie presenta tecnologías de visualización avanzadas en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Formovie presenta tecnologías de visualización avanzadas e innovaciones en proyectores inteligentes en CES 2026

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026 en Las Vegas, Formovie presentó una serie de tecnologías de visualización y proyectores inteligentes de vanguardia, destacando su continua innovación en pantallas grandes para el hogar y proyección inteligente.

Formovie se centró en diversas áreas, incluyendo proyectores LCD, proyectores láser y experiencia en sistemas, mostrando una gama de innovaciones tecnológicas como la refrigeración líquida y la tecnología láser de triple color ALPD. Además de estas demostraciones, la compañía presentó varios nuevos proyectores inteligentes diseñados para diversos escenarios de entretenimiento en el hogar.

Tecnología de refrigeración líquida: Proyector inteligente Xming Chapter One

Xming, submarca de Formovie, presentó una solución de proyección basada en tecnología de refrigeración líquida a través del proyector inteligente Xming Chapter One, destacando la exploración técnica de la compañía en la proyección LCD de alto brillo. Al optimizar los componentes principales y la arquitectura térmica dentro de un motor óptico sellado, el proyector alcanza hasta 2000 lúmenes ISO a la vez que mantiene un funcionamiento silencioso, ofreciendo un rendimiento estable y sostenido de alto brillo.

Nuevos proyectores inteligentes LCD para Google TV: Xming Page Two y Episode Two

Xming también presentó dos nuevos proyectores inteligentes LCD para Google TV, con la última versión de Google TV basada en Android 14 y equipados con el chipset MT9660. Ambos modelos admiten ajuste inteligente de imagen, zoom digital, atenuación global, MEMC y una latencia de entrada de tan solo 10 ms, ofreciendo un rendimiento fluido en múltiples escenarios de entretenimiento en el hogar. Con Dolby Audio, modo de altavoz Bluetooth y niveles de ruido inferiores a 30 dB, los proyectores ofrecen experiencias de visualización inmersivas, flexibles y silenciosas.

Tecnología láser ALPD Triple Color: televisor láser premium Formovie Theater

En el segmento de pantallas láser de alta gama para el hogar, Formovie presentó el televisor láser Theater Premium con tecnología láser de triple color ALPD de Appotronics. Esta tecnología proporciona un control superior del moteado, supresión del efecto arcoíris y reproducción del color, logrando una relación de contraste FOFO de 3000:1 con una gradación refinada entre luces y sombras, un detalle mejorado en escenas oscuras y una consistencia de color mejorada. Combinada con el sonido Bowers & Wilkins, Dolby Atmos y DTS-X, ofrece una experiencia audiovisual totalmente inmersiva y rica en capas.

En CES 2026, Formovie reafirmó su compromiso con el avance de las tecnologías de pantallas domésticas de gran tamaño y proyección inteligente. Al continuar innovando en refrigeración líquida, Google TV y pantallas láser de alta gama, la compañía busca ofrecer experiencias de visualización más inmersivas, versátiles e imaginativas para hogares de todo el mundo.

Acerca de Formovie Technology

Formovie Technology, una empresa del ecosistema Mi fundada conjuntamente por Appotronics Corporation y Xiaomi Technology, es la marca líder mundial de televisores láser y proyectores inteligentes. Para más información, visite https://www.formovie.com.

