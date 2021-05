Las formulaciones combinadas de Apollon y Aion matan las células de cáncer de mama (1)

-Las formulaciones combinadas de Apollon y Aion matan las células de cáncer de mama a través de múltiples vías

LONDRES y TORONTO, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Apollon Formularies plc (AQSE: APOL) ("Apollon" o la "Compañía"), una compañía farmacéutica internacional con sede en Reino Unido que opera en la Aquis Stock Exchange, y Aion Therapeutic Inc. (CSE: AION) ("Aion"), una compañía farmacéutica internacional con sede en BC que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá, se complacen en anunciar que las pruebas conjuntas han revelado que sus formulaciones combinadas serán eficaces para matar las células de cáncer de mama HER2+ cultivadas en el cultivo celular 3D a través de tres mecanismos separados: citotoxicidad celular directa, citotoxicidad inmune estimulada de células T y fagocitosis inducida por macrófago. HER2-positivo constituye aproximadamente el 20% de todos los cánceres de mama.

Las pruebas fueron realizadas por BIOENSIS, un laboratorio independiente de pruebas farmacéuticas predictivas preclínicas. Las formulaciones de cannabis medicinal fueron desarrolladas por la filial de Apollon, Apollon Formularies Jamaica Limited ("Apollon Jamaica"), y las formulaciones de hongos medicinales fueron desarrolladas por AI Pharmaceuticals Jamaica Limited ("AI Pharma"), una filial de Aion.

Los resultados de las pruebas mostraron que las formulaciones de cannabis medicinal de Apollon Jamaica eran particularmente eficaces para matar las células cancerosas HER2+ vivas directamente (citotoxicidad directa), mientras que las formulaciones de hongos medicinales de Aion fueron más eficaces para estimular la producción de células T del sistema inmunitario para atacar y matar las células cancerosas HER2+ y a través de la fagocitosis inducida por el macrófago. Cuando se combinaron las dos formulaciones, casi el 100% de las células de cáncer de mama HER2+ en cultivos celulares 3D fueron anuladas a través de las tres vías diferentes.

Stephen D. Barnhill, M.D., consejero delegado de Apollon, comentó, "Se ha visto que los cannabinoides ejercen efectos "antitumorales" por una serie de medios diferentes, incluyendo matar las células cancerosas directamente, así como inhibir el crecimiento celular transformado y la metástasis tumoral. Apollon Jamaica, utilizando los resultados de su análisis basado en inteligencia artificial patentada en genética de cepas, ha cultivado y procesado algunos de sus productos de cannabis medicinal patentados con tratamiento oncológico expresamente en mente. Estamos entusiasmados de que nuestras formulaciones hayan sido validadas a través de pruebas de laboratorio independientes para matar las células de cáncer de mama HER2+ en el cultivo celular 3D a través de citotoxicidad directa."

El Dr. Herbert A. Fritsche, director científico de Aion y antiguo Profesor y Director de Química Clínica en la Universidad de Texas, MD Anderson Cancer Center, declaró, "Nuestras recientes pruebas de formulación de hongos medicinales demostraron que dos formulaciones, AION F7 y AION F8, cuando se utilizan juntas, mostraron alta eficacia en la muerte de células de cáncer de mama HER2+ a través de la citotoxicidad estimulada inmune por células T y macrófagos. Este resultado sugiere que estas formulaciones de hongos medicinales de Aion tienen una eficacia similar a Trastuzumab (Herceptin, Roche), un tratamiento monoclonal con anticuerpos." [Véase PRNEWSWIRE, 21 de abril de 2021: Las preparaciones de hongos patentadas de Aion Therapeutic se muestran eficaces en la muerte de células de cáncer de mama.]

El Dr. Barnhill añadió, "Nuestra teoría es que el uso de una combinación de terapias anticancerígenas, especialmente aquellas que involucran vías de tratamiento separadas, puede tener ventajas sobre estrategias basadas en un solo agente, ya que pueden permitir la focalización simultánea o en serie del crecimiento, la progresión y/o la propagación tumoral a diferentes niveles con esfuerzos para matar las células cancerosas. Como parte de las pruebas de laboratorio independientes, hemos demostrado que, cuando las formulaciones de cannabis medicinal de Apollon se utilizan junto con las formulaciones de hongos medicinales de Aion, casi el 100% de las células de cáncer de mama HER2+ en el cultivo celular 3D mueren a través de múltiples vías diferentes. De conformidad con las licencias de Investigación y Desarrollo y Retail -Therapeutic emitidas a Apollon, tenemos la intención de que los médicos jamaicanos comiencen a tratar a pacientes que tienen cáncer de mama HER2+ en Jamaica, donde las formulaciones de cada empresa pueden estar disponibles con receta médica. Esto nos permitirá corroborar estos emocionantes resultados de laboratorio observando los resultados del tratamiento en pacientes humanos."

En todo el mundo, el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y representa la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer. En 2019, el mercado del cáncer de mama ascendió a más de 20.000 millones de dólares estadounidenses, y el 68% de las terapias se vendieron dirigidas a HER2 o CDK4/6. [Véase: Nature. Vol 20, 18 May. (Mayo de 2021) - . El mercado de medicamentos contra el cáncer de mama.] Los analistas de investigación de mercado Paul Wilcock y Rachel M. Webster de Decision Resources Group (parte de Clarivate, Londres, Reino Unido) han pronosticado que el mercado del cáncer de mama crecerá un 9% anual y superará los 47.000 millones de dólares estadounidenses para 2029.

Paul Burke, presidente y consejero delegado de Apollon Jamaica, comentó "Estos resultados de las pruebas y el plan para comenzar los tratamientos en Jamaica son acontecimientos muy emocionantes. Los protocolos tradicionales de tratamiento del cáncer de quimioterapia, radiación y cirugía son costosos y requieren una gran cantidad de infraestructura. Como resultado, muchas mujeres en Jamaica y en todo el mundo se han quedado sin, o con un tratamiento limitado". El Presidente de Apollon Jamaica continuó diciendo: "Se espera que las formulaciones combinadas de Apollon y Aion sean comparativamente baratas, proporcionando una oportunidad para que todas las mujeres reciban tratamiento contra su cáncer de mama. Espero colaborar con Aion con respecto a nuestra visión compartida para llevar estas formulaciones al mercado lo antes posible y de una manera que permita a todas las mujeres jamaicanas con cáncer de mama HER2+, así como a las mujeres que viajan desde lugares internacionales a Jamaica como turistas médicas para nuestro tratamiento, tener acceso a una atención de calidad."

Las pruebas se realizaron como parte de un Acuerdo Conjunto de Pruebas entre las partes y se autorizó de conformidad con la licencia de Investigación y Desarrollo de Apollon Jamaica emitida por la Autoridad de Licencias de Cannabis (CLA) del gobierno jamaicano. En el desempeño de los servicios en virtud del Acuerdo Conjunto de Pruebas, cada parte limitó sus actividades a las permitidas por la ley aplicable, con CLA con licencia de Apollon Jamaica realizando actividades de cannabis medicinal y AI Pharma realizando servicios que involucran hongos medicinales funcionales. Formulaciones de hongos que contienen psilocibina o psilocina, que proviene de hongos psicodélicos, no fueron incluidas como parte de la prueba conjunta.

AI Pharma actualmente tiene un acuerdo con Apollon Jamaica para licenciar equipos y un acuerdo con Doc's Place International, Inc. para subarrendar espacio con el fin de que AI Pharma pueda realizar servicios de cultivo, investigación y desarrollo, procesamiento y tratamiento en Jamaica con respecto a sus formulaciones de hongos medicinales. Las siguientes empresas esperan negociar un acuerdo de licencia conjunta que incluya sus formulaciones y propiedad intelectual mediante el cual AI Pharma pueda utilizar exclusivamente las formulaciones de cannabis medicinal de Apollon Jamaica en sus líneas combinadas de productos en los Estados Unidos y Canadá, y Apollon puede utilizar exclusivamente algunos de los productos de hongos medicinales (no psilocibina) de Aion en sus líneas combinadas de productos en Europa y Jamaica, donde sea legal. Esta estructura permitiría a Apollon beneficiarse de las ventas de Aion en los Estados Unidos y Canadá, donde Apollon Jamaica no puede vender cannabis medicinal bajo la actual ley estadounidense y británica. En ambos casos, la atención médica será realizada por médicos y psiquiatras autorizados a recetar medicamentos y tratar a los pacientes.

Acerca de Apollon Formularies plc Apollon Formularies plc es una empresa internacional de cannabis medicinal con sede en Reino Unido. Apollon Formularies Jamaica Limited es una compañía farmacéutica constituida y que opera en la Commonwealth de Jamaica y una filial contractual de Apollon. Apollon Jamaica tiene licencia de la Autoridad de Licencias de Cannabis (CLA) del gobierno de Jamaica para comprar cannabis bajo acuerdos tripartitos a cultivadores con licencia, procesar, realizar investigaciones y desarrollo, y vender productos terapéuticos médicos de cannabis que incluyen cannabis medicinal legal con el fin de tratar diversas enfermedades bajo supervisión médica.

Acerca de Aion Therapeutic Inc. Aion Therapeutic Inc. es un negocio farmacéutico internacional, nutracéutico y cosmecéutico con sede en Canadá. AI Pharmaceuticals Jamaica Limited es una filial de propiedad total de Aion que está en el negocio de la investigación y el desarrollo de formulaciones y productos que utilizan hongos (funcionales y otros incluyendo psilocibina), hongos y otras formulaciones naturales de plantas medicinales en un entorno legal que permite tal trabajo y descubrimientos. AI Pharma se centra en el desarrollo de compuestos medicinales antivirales, antimicrobianos, antiinflamatorios, antihiperglucémicos y anticancerígenos para su uso con el tratamiento de diversas enfermedades y dolencias, así como la promoción general de la salud.

Acerca de BIOENSISBIOENSIS es la solución de elección de las necesidades farmacológicas predictivas lideradas por un equipo científico con más de 40 años de experiencia combinada en farmacología preclínica. BIOENSIS es el principal innovador de las tecnologías farmacológicas 3D que recapitula con mayor precisión el microambiente de tejidos humanos y tumores. Su tecnología de vanguardia ha sido validada y optimizada en más de 130 líneas celulares y tejidos primarios, y su tecnología flexible permite la personalización y optimización de ensayos para líneas celulares adicionales y tejidos de órganos. Cuentan con una trayectoria demostrada de compromiso y colaboración sin precedentes con los clientes para alcanzar sus objetivos farmacológicos predictivos.

Stephen D. Barnhill, M.D. Dr. Barnhill es médico, becario formado en Medicina de Laboratorio y experto en Inteligencia Artificial (IA), inventor de más de 40 patentes a nivel mundial y ejecutivo farmacéutico y biotecnológico con experiencia como consejero delegado tanto en empresas privadas como públicas en Estados Unidos e internacionalmente. El Dr. Barnhill es el presidente y consejero delegado de Apollon y el presidente y accionista del 49% de Apollon Jamaica, que comparte en beneficio de Apollon. El Dr. Barnhill también es el presidente ejecutivo de Aion y director y consejero delegado de AI Pharma.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA AL LECTOR

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o rendimiento futuro. El uso de cualquiera de las palabras "podría", "intención", "esperar", "creer", "voluntad", "puede", "proyectado", "estimado" y expresiones y declaraciones similares relacionadas con asuntos que no son hechos históricos están destinados a identificar información prospectiva y se basan en las creencias o suposiciones actuales de la Compañía en cuanto al resultado y el momento de tales eventos futuros. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente.

