Foro anual de clientes de EMEA de Mixpanel: potencial de la IA generativa (2)

Los líderes de análisis destacan el potencial de la IA generativa en el foro anual de clientes de EMEA de Mixpanel

Los oradores identificaron una variedad de casos de uso, desde la creación de consultas de análisis con lenguaje natural hasta la interpretación de gráficos con IA

LONDRES, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Mixpanel, el pionero del análisis de eventos*, organizó recientemente su foro anual de clientes de EMEA en Londres, donde más de 100 líderes de productos y análisis de los innovadores digitales más emocionantes del mundo se reunieron para intercambiar ideas, compartir mejores prácticas y escuchar a homólogos que han utilizado el análisis de eventos para crear productos digitales destacados.

Un tema clave del foro fue el papel que desempeñará la IA generativa en el análisis de productos, con oradores de empresas como el gigante de las telecomunicaciones AT&T, el líder de fintech Wise, la plataforma comercial eToro, el innovador de videojuegos Superplay y la empresa de software de apuestas Playtech, que tocaron el potencial de IA generativa para análisis.

En lugar de tener que preparar consultas, los líderes de análisis anticipan poder chatear con IA usando lenguaje natural para obtener respuestas rápidas de los datos de sus productos. Por ejemplo, en lugar de escribir una consulta de Structured Query Language (SQL) para extraer información específica de un conjunto de datos, o usar flujos de trabajo más modernos e intuitivos como Mixpanel, los líderes vieron potencial en simplemente hacer una pregunta sobre IA generativa vinculada a su herramienta de análisis, como "¿En qué etapa del proceso de registro estamos viendo la mayoría de las bajadas?". El chat de IA podría usarse de esta manera para crear representaciones visuales significativas de datos, como gráficos y paneles, eliminando la necesidad de crear consultas manualmente.

Hazal Muhtar, responsable de análisis de producto global en el líder fintech Wise, explicó: "Estamos utilizando Mixpanel para comprender mejor lo que nuestros clientes quieren de su experiencia con el producto Wise, en particular nuestros clientes de PYME más nuevos. Mi equipo guía a nuestros colegas, pero también ponemos Mixpanel directamente en sus manos. En las empresas digitales más eficaces, el análisis y la interpretación de datos van más allá de los científicos de datos. Espero ver cómo la IA generativa permitirá a las personas sin antecedentes de datos comenzar a hacer preguntas".

Los expertos también vieron que la IA generativa se usaba para identificar anomalías y puntos ciegos en conjuntos de datos que pueden ser difíciles de detectar con métodos manuales. Al identificar anomalías emergentes en una etapa temprana, se pueden tomar medidas proactivas para abordarlas, lo que permite un análisis más eficiente y preciso.

"La IA generativa tiene el potencial de transformar el análisis de productos," afirmó Natalie Kouzeleas, vicepresidenta para EMEA y LATAM de Mixpanel. "Escuchamos a algunos de los profesionales más destacados de la industria en el foro de clientes de este año sobre una variedad de temas, pero la IA generativa siguió apareciendo. Aquellos que trabajan con datos de clientes para crear mejores experiencias de productos saben que pueden ayudarlos a hacer más y capacitar a un mayor número de personas para hacer preguntas sobre los datos que ayuden a la toma de decisiones".

La integración de la IA generativa en las herramientas de análisis puede hacer que los conocimientos de datos estén más disponibles para todos los miembros del equipo, creando un entorno en el que los conocimientos se conviertan en una parte integral de más debates, resolución de problemas y procesos de toma de decisiones. Los miembros del equipo que anteriormente pueden haber sido reticentes a intentar el análisis de datos se sienten más cómodos al usar los datos, interpretarlos y obtener información. De hecho, muchos de los oradores explicaron cómo ya estaban logrando un progreso significativo con la interfaz de usuario existente de Mixpanel.

Vasileios Papageorgiou, analista principal en la empresa de software de juegos Playtech, comentó: "Estamos haciendo posible que cientos de marcas de apuestas que licencian para nuestros juegos de casino, deportes y apuestas minoristas visualicen fácilmente y hagan preguntas sobre sus datos de usuario con Mixpanel. Por ejemplo, los mensajes emergentes pueden proporcionar información y recursos valiosos a los jugadores, como recordatorios para hacer descansos, establecer límites en su actividad de juego o acceder a herramientas de autoevaluación. Al integrar estos mensajes en la experiencia de juego en línea, las marcas pueden ayudar a fomentar un comportamiento responsable y reducir el riesgo de problemas con el juego".

Leon Sucharov, director de innovación técnica en el gigante de software de juegos Playtech, explicó: "Estamos haciendo posible que cientos de marcas de juegos de apuestas que licencian a nuestros juegos de apuestas de casino y deportivas visualicen fácilmente y hagan preguntas sobre sus datos de usuario con Mixpanel. Anteriormente no podían ver las cosas desde la perspectiva del jugador, ahora pueden ver fácilmente lo que funciona y lo que no funciona para los usuarios y realizar mejoras continuas".

Guy Barkat, líder de análisis de producto en la app de comercio eToro, añadió: "Antes de Mixpanel, usábamos BI y necesitábamos semanas para codificar consultas SQL, tabular los datos y, finalmente, publicar un tablero. Ahora tenemos 300 usuarios de Mixpanel que hacen preguntas sobre nuestros datos en minutos o incluso segundos. Todavía tenemos capacidades de BI, pero nuestros líderes sénior a menudo pasan por alto el proceso y saltan directamente a Mixpanel. Incorporar el chat de IA a la mezcla lo hará más fácil, por lo que más conversaciones y decisiones se pueden basar en los datos".

Participar en este cambio y aprovechar las nuevas innovaciones en los próximos meses resultará esencial para las empresas que deseen poner los conocimientos de datos a disposición de más equipos y colegas.

But Paolo Sabatinelli, director de producto en el portal inmobiliario digital líder en Italia, Immobiliare.it, explicó que se necesita cierto grado de precaución: "Tengo mis reservas acerca de hacer que el análisis sea demasiado fácil. Necesitamos asegurarnos de que haya controles y equilibrios para que las personas que no tienen experiencia en el trabajo con datos no cometan errores involuntarios. Sabemos que la IA no siempre es precisa, por lo que debe haber una persona experta en datos en el proceso y una forma de verificar el trabajo de la IA".

*Acerca del análisis de eventosEl análisis de eventos captura cada acción (o evento) que cada usuario realiza dentro de un producto digital, como un sitio de comercio electrónico o una aplicación de transporte. Esta vista muy granular ayuda a las empresas a comprender cómo se comportan los diferentes grupos de usuarios en varios puntos durante su experiencia, para responder preguntas como: ¿qué cohortes de usuarios abandonan durante el registro? Usando Mixpanel, ahora también es posible comprender el impacto en los ingresos de estos problemas relacionados con la experiencia del cliente.

Este enfoque es mucho más rápido y sencillo que las herramientas tradicionales de Business Intelligence (BI) que requieren que los datos se preparen y tabulen. Aunque el análisis de BI puede proporcionar una vista de cuántos clientes han abandonado, no permite explorar por qué los usuarios se comportan de cierta manera. Es por eso que el análisis de eventos es tan crucial para los equipos de productos que crean y mejoran continuamente los productos digitales más exitosos del mundo.

Acerca de Mixpanel

Mixpanel es una plataforma de análisis de eventos que permite a cualquier persona obtener respuestas de sus datos de clientes e ingresos en segundos. Ofrece potentes gráficos y visualizaciones en tiempo real de cómo los usuarios interactúan con los productos digitales. Independientemente de la experiencia técnica, cualquier persona puede concentrarse en lo que funciona y dedicar más tiempo a sus mejores ideas con Mixpanel. Para aprender más visite: www.mixpanel.com

